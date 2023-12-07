يقدم Sam's Club توفيرًا رائعًا على أساسيات الخبز لشهر ديسمبر

لقد قام Sam's Club بتغطية جميع احتياجات الخبز الخاصة بك أثناء العطلة من خلال التوفير الفوري المذهل لشهر ديسمبر. لا يمكنك فقط العثور على خصومات على أساسيات الخبز مثل الكعك والكعك والكعك، ولكن هناك أيضًا الكثير من المواد الغذائية الأخرى المتاحة بأقل من 10 دولارات. إذا كانت ميزانيتك محدودة، فإن Sam's Club هو المكان المناسب للحصول على صفقات مذهلة.

ابدأ صباحك بشكل صحيح مع وعاء من القمح المتجمد الصغير. هذه الحبوب الجاهزة للأكل مليئة بخيرات الحبوب الكاملة وتأتي في علبة سعة 55 أونصة مع حقيبتين. أضف الحليب المفضل لديك واستمتع بوجبة إفطار مغذية ولذيذة.

لمحبي القهوة، يقدم Sam's Club قهوة Folgers Classic Roast Ground. تحتوي هذه العلبة سعة 43.5 أونصة على قهوة متوسطة التحميص بنكهة غنية وناعمة. إنها متوافقة مع العديد من ماكينات صنع القهوة، حتى تتمكن من تحضير كوب طازج عندما تحتاج إلى ذلك.

إذا كنت من محبي الحلويات، فلا تفوت فرصة تناول فطائر القرفة والسكر البني المتجمد. تنطبق هذه الصفقة فقط على نكهة القرفة والسكر البني المتجمد الشهير. يحتوي الصندوق على 48 معجنات محمصة مثالية لوجبات الإفطار السريعة أو الوجبات الخفيفة أثناء التنقل.

يعد رذاذ الطبخ أمرًا ضروريًا لأي مطبخ، وقد قام Sam's Club بتغطية رذاذ الطبخ الأصلي من Pam. تحتوي هذه الحزمة على عبوتين سعة 12 أونصة من رذاذ زيت الطبخ غير اللاصق والخالي من الدهون. إنها مثالية لقلي البيض وإضافة المكونات إلى الأوعية المقاومة للحرارة والمزيد.

كن مبدعًا في المطبخ مع أرز تشيكس والقمح وحبوب الذرة. تحتوي هذه العبوة على ثلاثة أنواع من حبوب تشيكس، مما يتيح لك خيار اختيار ما تفضله. استخدمها لتناول الإفطار أو قم بإنشاء مزيج حفلة Chex الأصلي اللذيذ.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من الغلوتين، يقدم Sam's Club مقرمشات Crunchmaster المكونة من 5 بذور متعددة الحبوب. هذه المقرمشات المعتمدة الخالية من الغلوتين مصنوعة من مزيج من زيت الزيتون والسمسم والقطيفة والكتان والشيا والكينوا. إنها تأتي في أكياس تبقى طازجة وهي مثالية لألواح الجبن في العطلات.

انغمس في نوتيلا البندق التي لا تقاوم. تحتوي هذه العبوة على مرطبان سعة 26.5 أونصة من البندق الكريمي مع الكاكاو. الاحتمالات لا حصر لها مع نوتيلا، بدءًا من معجنات أشجار عيد الميلاد وحتى بسكويت الفادج وكعك الجبن.

إذا كنت تخطط لتجمع أو ببساطة تحب تناول الوجبات الخفيفة، فإن Kellogg's Club Crackers Snack Stacks هي خيار رائع. تحتوي هذه العبوة على 24 عبوة من مقرمشات الزبدة الأصلية. إنها مثالية لتقديمها مع ألواح الفحم والحساء والتغميسات.

وفر الوقت خلال موسم العطلات المزدحم مع وعاء عجينة البسكويت برقائق الشوكولاتة من بيلسبري. يصنع حوض العجين هذا 76 قطعة بسكويت من رقائق الشوكولاتة، مما يسمح لك بالتركيز على صنع ملفات تعريف الارتباط الأخرى من الصفر.

للحصول على بسكويت السكر السهل واللذيذ، يجب عليك الحصول على خليط بيتي كروكر لكوكيز السكر. ما عليك سوى إضافة الدقيق والزبدة المذابة والبيضة إلى المزيج وستحصل على بسكويت مثالي في وقت قصير. يأتي المزيج مع خمس أكياس.

انغمس في كعكة البراونيز الغنية والمتميزة مع خليط براوني فدج الشوكولاتة الثلاثي من بيتي كروكر. يتضمن هذا المزيج رقائق الشوكولاتة وقطع الشوكولاتة والكاكاو الهولندي الداكن، مما يمنحك متعة حقيقية.

إذا كنت من محبي نقانق الكوكتيلات البطيئة الطهي، فلا بد من شراء النقانق المدخنة من Hillshire Farm Lit'l Smokies. تتضمن هذه الحزمة 48 أونصة من النقانق المدخنة المصغرة، مثالية لتجمعات العطلات.

يعتبر مزيج الفطيرة والخبز الأصلي من بيسكويك عنصرًا أساسيًا متعدد الاستخدامات في مخزن المؤن. يمكن استخدام هذه العبوة سعة 96 أونصة لصنع الفطائر وقشور الفطيرة وكرات النقانق والمزيد. كن مبدعا في المطبخ مع بيسكويك.

وأخيرًا، لا تنس وصفة ليبتون بشوربة البصل وخلطة التغميس. باستخدام هذا المزيج، يمكنك إعداد غمسات لذيذة للحفلات، وتتبيل البرغر، وإضافة نكهة لأطباق الطبخ البطيء مثل وعاء الشواء والدجاج.

توجه إلى Sam's Club اليوم للاستفادة من هذه التوفيرات المذهلة وقم بتخزين جميع أساسيات الخبز الخاصة بعطلتك. لا تفوت هذه العروض المذهلة!