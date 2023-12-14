2023: عام مذهل لألعاب تقمص الأدوار

ملخص: قدم عام 2023 عددًا كبيرًا من الإصدارات المرتقبة في نوع ألعاب تقمص الأدوار، مما يوفر للمعجبين مجموعة كبيرة من تجارب اللعب المتنوعة. في حين أن بعض الألعاب حظيت باهتمام أكبر من غيرها، إلا أنها كانت سنة رائعة بشكل عام.

ستارفيلد الشهير ومجتمعه المخصص

ربما تكون رحلة Bethesda's Starfield، وهي رحلة طال انتظارها إلى الفضاء، قد قضت وقتًا أقل في الأضواء مما كان متوقعًا، لكنها لا تزال تستحوذ على قلوب العديد من عشاق ألعاب تقمص الأدوار. على الرغم من طبيعتها المترامية الأطراف والارتباك العرضي، أصبحت لعبة تقمص الأدوار والخيال العلمي هذه عملاً محبوبًا للمخرج تود هوارد وفريقه. مزيج Starfield الفريد من الاستكشاف والتكريم لأفلام الخيال العلمي والأدب أسر اللاعبين. كما أنها عززت مجتمعًا متفانيًا قام ببناء السفن بشغف، وأنشأ البؤر الاستيطانية، وكشف أسراره. حققت Starfield أحلام المعجبين الذين كانوا يتوقون إلى تجربة RPG ثلاثية الأبعاد مستوحاة من Star Trek.

ديابلو الرابع: عودة الرعب الدموي

حققت Diablo IV عودة مظفرة إلى جذور السلسلة الشنيعة والمظلمة، ونالت ثناءً كبيرًا على قتالها المضبوط بدقة، وخيارات التخصيص الشاملة، والرسومات المذهلة، والأساس القوي للخدمات الحية. بينما واجه طرح الموسم الأول انتقادات، أدت استجابة بليزارد والموسم الثاني اللاحق إلى تحسين مكانة اللعبة بين المشجعين. قدمت لعبة Diablo IV تجربة تعاونية استثنائية عبر أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم، مما أثار الحنين إلى العصر الذهبي لـ Blizzard. مع التوسعات التي تلوح في الأفق، تمنح لعبة Diablo IV اللاعبين سببًا للتفاؤل بشأن مستقبل Blizzard في عام 1.

بحر النجوم: لعبة تقمص أدوار مريحة تعتمد على الأدوار

احتضنت Sea of ​​Stars من Sabotage Studios روح ألعاب تقمص الأدوار الكلاسيكية التي تم تطويرها من أجل Super Nintendo وPlayStation. قدم هذا التكريم لألعاب تقمص الأدوار ذات 16 بت للاعبين مغامرة مفيدة ومريحة مع طاقم الممثلين الحميم ومعارك مثيرة تعتمد على الأدوار وموسيقى تصويرية مبهجة. على الرغم من أنه يمكن إكمالها في حوالي 30 ساعة، إلا أن اللعبة تركت انطباعًا دائمًا بصورها المذهلة وطريقة لعبها الساحرة. أثبتت لعبة Sea of ​​Stars أن تجربة لعب الأدوار المباشرة لا تزال قادرة على جذب اللاعبين في نوع مليء بالعوالم المعقدة.

مسافر Octopath 2: رحلة عبر شخصيات لا تنسى

بنيت Octopath Traveler 2 على نجاح سابقتها، حيث قدمت مغامرة أكبر مليئة بشخصيات لا تُنسى، وكتابة استثنائية، وموسيقى تصويرية رائعة أخرى. استحوذ هذا التكريم لألعاب تقمص الأدوار الكلاسيكية ذات 16 بت على قلوب عشاق ألعاب تقمص الأدوار المتفانين، الذين أشادوا بها باعتبارها لعبة العام. إن الأسلوب الفني الفريد HD-2D للعبة، جنبًا إلى جنب مع الروايات المتشابكة، يقدم للاعبين تجربة فريدة من نوعها حقًا. بدءًا من رجل الدين المتهور الاستثنائي، تيمينوس، إلى صورها المذهلة، جسدت Octopath Traveler 2 تفاني Square Enix في الاحتفال بتاريخ RPG.

في النجوم والوقت: تحية ملتوية إلى الأرض والقصص الضمنية

في Stars and Time، جلبت لعبة تقمص الأدوار المتأثرة بشدة بـ Earthbound وUndertale، لمسة من الغرابة إلى هذا المزيج. بينما كان بطل الرواية Siffrin يتنقل في مغامرة تبدو عادية، كشفت اللعبة عن حلقة زمنية مليئة بالمفاجآت. قدمت اللعبة مزيجًا فريدًا من القصة وطريقة اللعب والمرئيات الساحرة، مما أدى إلى إشراك اللاعبين في تجربة RPG غير عادية.

لقد كان عام 2023 عامًا مميزًا حقًا لعشاق ألعاب تقمص الأدوار، حيث قدم مجموعة متنوعة من الألعاب التي تلبي مختلف الأذواق والتفضيلات. من مغامرات الفضاء الكبرى إلى الرحلات الحميمة القائمة على الأدوار، أظهر هذا العام قدرة هذا النوع على إضفاء الحيوية على رواية القصص الغامرة وأسلوب اللعب الجذاب.