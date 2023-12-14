أفضل ألعاب تقمص الأدوار لعام 2023: عام من المغامرات الملحمية

ملخص: كان عام 2023 عامًا رائعًا بالنسبة لنوع ألعاب تقمص الأدوار، مع مجموعة متنوعة من الألعاب التي جذبت اللاعبين حول العالم. من العوالم المفتوحة المترامية الأطراف إلى الألعاب الكلاسيكية التي تعتمد على تبادل الأدوار، قدمت ألعاب تقمص الأدوار هذه مغامرات مثيرة وشخصيات لا تُنسى ومقاطع صوتية مذهلة.

الوصيف: ستارفيلد – عمل حب من بيثيسدا

ربما لم تحظ لعبة Starfield، لعبة تقمص الأدوار الفضائية التي طال انتظارها من Bethesda، بقدر كبير من الاهتمام كما كان متوقعًا، لكنها تركت انطباعًا دائمًا. على الرغم من عيوبها، أظهرت اللعبة تفاني المخرج تود هوارد وفريقه. بفضل إشادة الخيال العلمي ولحظاته التي لا تُنسى، استحوذ ستارفيلد على قلوب المعجبين، حيث قدم تجربة فريدة حققت أحلام عشاق ستار تريك.

الوصيف: Diablo IV – عودة إلى الأصول المظلمة للمسلسل

حققت لعبة Diablo IV عودة مظفرة إلى جذور السلسلة، حيث قدمت قتالًا مضبوطًا بدقة وخيارات تخصيص واسعة النطاق ومرئيات مثيرة للإعجاب. على الرغم من أن طرح الموسم الأول واجه انتقادات، إلا أن Blizzard تمكنت من استعادة ثقة المعجبين بالموسم الثاني ونهجه المستجيب لردود الفعل. تعتبر Diablo IV واحدة من أفضل ألعاب تقمص الأدوار لهذا العام، حيث توفر تجربة تعاونية غامرة للاعبين على كل من أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم.

الوصيف: بحر النجوم - مغامرة مريحة تعتمد على الأدوار

في تناقض صارخ مع Diablo IV، قدمت Sea of ​​Stars تجربة آر بي جي دافئة وساحرة تعتمد على الأدوار. تم تطوير هذه اللعبة تكريمًا لألعاب تقمص الأدوار الكلاسيكية، حيث تغمر اللاعبين في عالم مريح بشخصيات محببة وموسيقى تصويرية رائعة. بفضل نظام المعارك الجذاب والسرد المبهج، أثبتت Sea of ​​Stars أن البساطة في بعض الأحيان هي المفتاح لمغامرة لا تُنسى.

الوصيف: Octopath Traveler 2 - تحية كبيرة لتاريخ آر بي جي

واصلت Octopath Traveler 2 إرث سابقتها، حيث قدمت مغامرة مترامية الأطراف مليئة بشخصيات لا تُنسى وكتابة متميزة. احتفالًا بالعصر الذهبي لألعاب تقمص الأدوار ذات 16 بت، أسرت هذه اللعبة عشاق ألعاب تقمص الأدوار بأسلوبها الفني المذهل HD-2D وقصصها المتشابكة المعقدة. أشادت Square Enix بتاريخ لعبة RPG، حيث قامت بصياغة رسالة حب إلى المعجبين في جميع أنحاء العالم.

الوصيف: في النجوم والزمن – تقاليد ملتوية وحلقات لا نهاية لها

استوحت In Stars and Time الإلهام من Earthbound وUndertale، حيث تقدم تجربة لعب أدوار فريدة أسعدت اللاعبين. وجد بطل الرواية الساحر، سيفرين، نفسه محاصرًا في حلقة زمنية، ليكشف عن قصة آسرة. جلبت هذه اللعبة نظرة جديدة على هذا النوع، حيث تجمع بين الحنين إلى الماضي وآليات اللعب المبتكرة.

في الختام، كان عام 2023 عامًا مليئًا بالمغامرات الملحمية في نوع ألعاب تقمص الأدوار. بدءًا من اتساع المساحة وحتى المعارك المريحة التي تعتمد على تبادل الأدوار، قدمت هذه الألعاب شيئًا لكل عشاق ألعاب تقمص الأدوار. سواء كنت تستكشف مجرات مجهولة أو تنطلق في رحلة مليئة بالحنين إلى الماضي، فقد استمتع اللاعبون بتجارب لا تُنسى في أفضل ألعاب تقمص الأدوار لهذا العام.