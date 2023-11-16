اكتشف أفضل عروض الجمعة السوداء على ساعات Garmin

بالنسبة للأفراد النشطين الذين يعطون الأولوية للياقة البدنية، تعد الساعة الذكية عالية الجودة ملحقًا أساسيًا. تُعد ساعات Garmin، المشهورة بمتانتها وميزاتها المخصصة لأسلوب حياة نشط، الخيار الأفضل بين عشاق التكنولوجيا. في يوم الجمعة الأسود هذا، هناك بعض العروض الرائعة على ساعات Garmin التي من المؤكد أنها ستثير إعجاب العدائين المتحمسين وعشاق الهواء الطلق. لقد قمنا بتنظيم قائمة بأفضل عروض Garmin Watch Black Friday لراحتك.

ساعة Garmin Forerunner 255 GPS الذكية: 250 دولارًا (كان 350 دولارًا)

تعتبر ساعة Garmin Forerunner 255 GPS الذكية ضرورية للعدائين، حيث توفر ميزات تدريب شاملة. بفضل خططه التدريبية واقتراحاته المخصصة للتمرين، فإنه يعمل كمدرب جري افتراضي. فهو لا يوفر قياسات دقيقة للمسافة والكثافة فحسب، بل يدمج أيضًا فترات الراحة في روتين التدريب الخاص بك. تتميز هذه الساعة الذكية بعمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 14 يومًا في وضع الساعة الذكية و30 ساعة في وضع GPS، مما يقلل من الحاجة إلى الشحن المتكرر.

تتبع أنماط نومك، واحصل على تقارير صباحية، واحصل على تنبؤات بوقت الانتهاء لمساعدتك على فهم أدائك وتحسينه. بالإضافة إلى ذلك، يقوم جهاز Forerunner 255 بمراقبة تقلب معدل ضربات القلب، مما يسمح لك بقياس تقدمك في الصحة العامة والتعافي والتدريب.

بالإضافة إلى الجري، تدعم هذه الساعة الذكية بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أيضًا التدريبات المختلفة مثل ركوب الدراجات والسباحة في المياه المفتوحة. بفضل نظام الأقمار الصناعية متعدد النطاقات، فإنه يوفر دقة فائقة، مما يجعله رفيقًا ممتازًا للمسافرين. علاوة على ذلك، فهي تتميز بوظيفة مشاركة الموقع لضمان السلامة أثناء المغامرات أو النزهات البعيدة.

المزيد من عروض Garmin Watch Black Friday

بالإضافة إلى ساعة Forerunner 255 GPS الذكية، تتوفر عروض أخرى جذابة لساعات Garmin في يوم الجمعة الأسود. فكر في استكشاف Garmin Forerunner 245، وGarmin Instinct 2، وGarmin Venu 2S، وGarmin Instinct 2X Solar، وGarmin Fenix ​​7X Solar. تلبي هذه الساعات الاحتياجات والتفضيلات المختلفة، لذا يمكنك العثور على ساعة Garmin المثالية التي تناسب نمط حياتك.

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أسئلة وأجوبة:

س: هل ساعات Garmin مناسبة للأنشطة الخارجية غير الجري؟

ج: نعم، تدعم ساعات Garmin العديد من الأنشطة الخارجية مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي لمسافات طويلة.

س: ما المدة التي تدوم فيها البطارية في Garmin Forerunner 255 GPS Smartwatch؟

ج: يمكن أن تدوم البطارية لمدة تصل إلى 14 يومًا في وضع الساعة الذكية و30 ساعة في وضع GPS.

س: هل يمكنني مشاركة موقعي باستخدام ساعات Garmin؟

ج: نعم، تتمتع ساعات Garmin بقدرات مشاركة الموقع، مما يضمن سلامتك أثناء المغامرات الخارجية.

س: ما هي ساعات Garmin الأخرى التي تتمتع بعروض الجمعة السوداء؟

ج: بصرف النظر عن الساعة الذكية Garmin Forerunner 255 GPS، يمكنك استكشاف الصفقات على Garmin Forerunner 245، وGarmin Instinct 2، وGarmin Venu 2S، وGarmin Instinct 2X Solar، وGarmin Fenix ​​7X Solar.