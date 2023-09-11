أفضل الألعاب للأزواج على PlayStation Plus Extra

هل تبحث عن بعض الألعاب الممتعة والتفاعلية لتلعبها مع شريك حياتك؟ لا مزيد من البحث. لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل الألعاب للأزواج على PlayStation Plus Extra. تعتبر هذه الألعاب مثالية لكل من التجارب التعاونية وتجارب اللاعب الفردي، مما يسمح لك بالاستمتاع بوقت ممتع معًا أثناء استكشاف القصص المثيرة وحل الألغاز والمنافسة في المسابقات الودية.

أول لعبة على قائمتنا هي "Thomas Was Alone"، وهي لعبة ألغاز للاعب واحد يمكن الاستمتاع بها كزوجين. إن حل الألغاز معًا لا يعد أمرًا ممتعًا فحسب، بل إنه يعزز أيضًا مهارات العمل الجماعي والتواصل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إكمال اللعبة في غضون ساعات قليلة فقط، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لقضاء ليلة عادية.

التالي هو "Erica"، وهي لعبة FMV (فيديو كامل الحركة) تقدم تجربة تفاعلية مثيرة. اللعب كزوجين يسمح لكما باتخاذ الاختيارات معًا ومعرفة مدى تأثيرها على نتيجة القصة. إنه مثل مشاهدة فيلم معًا، ولكن مع الإثارة الإضافية المتمثلة في القدرة على تشكيل السرد.

لعشاق الرعب، "Dead By Daylight" هي لعبة متعددة اللاعبين يمكن لعبها كزوجين. يتناوبون في لعب مباراة ويدعمون بعضهم البعض من خلال العمل كزوج ثانٍ من العيون. سواء كنت القاتل أو الناجي، فإن وجود شريك بجانبك يضيف طبقة إضافية من الإثارة والميزة الإستراتيجية.

إذا كنت تبحث عن بعض المنافسة الودية، فإن "Hotshot Racing" هو خيار ممتاز. يقدم متسابق الآركيد هذا وضع تقسيم الشاشة، مما يسمح لكم بالتنافس ضد بعضكم البعض على مسارات مختلفة. إنها ملونة ومثيرة ومن المؤكد أنها ستبرز روحك التنافسية.

"Moving Out 2" هي لعبة مجنونة تدور حول التعبئة والتفريغ أثناء التنقل بالمنزل. تم تصميم هذه اللعبة للعب التعاوني، وتتطلب التواصل الفعال والعمل الجماعي. استعد لبعض اللحظات المضحكة أثناء تنقلك عبر فوضى نقل الأثاث معًا.

"Sackboy: A Big Adventure" هي لعبة منصات ثلاثية الأبعاد مبهجة تكون أفضل عند لعبها كزوجين. لا يمكن إكمال بعض المستويات إلا في وضع تعاوني على الأريكة، مما يؤكد على الحاجة إلى التعاون والتعاون. هذه المغامرة الرائعة هي متعة للتجربة من البداية إلى النهاية.

أخيرًا وليس آخرًا، "Trials Fusion" هي لعبة لاعب واحد مثالية لتبادل الأدوار. تنافسوا ضد بعضكم البعض لتحديد أفضل وقت على المسارات الصعبة، أو اضحكوا معًا بينما تتراكم مئات الإخفاقات في أصعب المستويات.

تتوفر جميع هذه الألعاب على PlayStation Plus Extra وتقدم مجموعة واسعة من التجارب ليستمتع بها الأزواج. سواء كنت تحل الألغاز، أو تقوم باختيارات، أو تتسابق ضد بعضها البعض، أو تعمل معًا، فإن هذه الألعاب توفر ساعات من الترفيه وفرص الترابط للأزواج.

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