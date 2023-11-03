عروض Apple الجديدة ليومي Black Friday وCyber ​​Monday 2023

يقترب موسم العطلات بسرعة، مما يعني أن الوقت قد حان للبدء في التفكير في قائمة التسوق الخاصة بك. اقترب موعد Black Friday وCyber ​​Monday، وهذا يعني خصومات كبيرة من تجار التجزئة مثل Amazon وBest Buy وWalmart والمزيد. سواء كنت تتطلع إلى شراء هدايا لأحبائك أو تدليل نفسك بأداة جديدة، فهناك الكثير من الصفقات التي يمكنك الاستفادة منها.

واحدة من العلامات التجارية الأكثر رواجًا خلال موسم التسوق هي Apple. تشتهر أجهزتها عالية الجودة، ومن النادر أن تجد خصومات كبيرة على منتجات Apple. ومع ذلك، هناك هذا العام بعض صفقات الجمعة السوداء المبكرة والمثيرة التي تستحق اهتمامك.

إذا كنت تتطلع إلى جهاز MacBook Air جديد، فإن أمازون تقدم خصمًا بقيمة 200 دولار على طراز 2023. يتميز هذا الكمبيوتر المحمول الأنيق بشاشة Liquid Retina مقاس 15.3 بوصة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وتخزين SSD بسعة 256 جيجابايت. بسعر مخفض، يعد هذا الجهاز بمثابة سرقة لأي شخص يحتاج إلى كمبيوتر محمول قوي وصغير الحجم.

تقدم Verizon أيضًا بعض العروض الرائعة على أجهزة Apple. استبدل جهازك القديم واحصل على Apple iPhone 15 Pro الجديد مجانًا، حسب خيار التخزين المفضل لديك. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة Verizon خصمًا يصل إلى 280 دولارًا على جهاز iPad عند بدء خط جديد. كمكافأة إضافية، ستحصل على Apple TV مجانًا مع شراء هاتفك، بالإضافة إلى ستة أشهر من Apple One مجانًا.

لمحبي iPad، لدى Best Buy صفقة رائعة على iPad mini. يتميز هذا الجهاز اللوحي المدمج بمعالج A15 ومساحة تخزين SSD بسعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وشاشة Retina مذهلة. مع خصم 100 دولار، إنها فرصة رائعة للحصول على أحدث جهاز iPad mini.

إذا كنت في السوق لشراء سماعات أذن لاسلكية، فإن أمازون تقدم خصمًا بقيمة 60 دولارًا على الجيل الثاني من Apple AirPods Pro. توفر سماعات الأذن هذه جودة صوت مذهلة وتأتي مع ميزات متقدمة مثل إلغاء الضوضاء النشط.

بالنسبة لعشاق الموسيقى، تقدم Best Buy خصمًا بقيمة 70 دولارًا على سماعات Apple AirPods Max. توفر سماعات الرأس هذه التي توضع فوق الأذن صوتًا لاسلكيًا من الطراز الأول وتأتي بتصميم أنيق وعصري.

هذه مجرد أمثلة قليلة من عروض Apple المبكرة المتوفرة في Black Friday وCyber ​​Monday. تأكد من ترقب المزيد من الخصومات والتحقق مرة أخرى بشكل متكرر للحصول على تحديثات حول أحدث الصفقات. تسوق سعيد!

الأسئلة المتكررة

ما هو يوم الجمعة الأسود؟

الجمعة السوداء هو يوم تسوق شهير يقام في اليوم التالي لعيد الشكر في الولايات المتحدة. وهي معروفة بخصوماتها الهائلة وعروضها من مختلف تجار التجزئة.

متى يكون يوم الجمعة الأسود 2023؟

تصادف الجمعة السوداء 2023 في 24 نوفمبر.

هل يتم طرح منتجات Apple للبيع عادةً خلال الجمعة السوداء؟

عادةً لا يتم خصم منتجات Apple بشكل كبير خلال الجمعة السوداء. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هناك بعض الصفقات المتاحة، خاصة على الطرازات القديمة أو من خلال تجار التجزئة المعتمدين.

هل يمكنني العثور على عروض على منتجات Apple عبر الإنترنت؟

نعم، يقدم العديد من تجار التجزئة عروضًا عبر الإنترنت ليوم الجمعة السوداء، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل أمازون. إنها طريقة رائعة للاستفادة من الخصومات دون الحاجة إلى زيارة المتاجر الفعلية.

كيف يمكنني العثور على أفضل عروض Apple؟

للعثور على أفضل عروض Apple، من المهم مقارنة الأسعار من تجار التجزئة المختلفين والبحث عن الخصومات على مواقع الويب ذات السمعة الطيبة. ترقب تجار التجزئة الرسميين لشركة Apple والبائعين المعتمدين للحصول على منتجات أصلية وخدمة موثوقة.

هل توجد عروض على منتجات تقنية أخرى خلال يوم الجمعة الأسود وCyber ​​Monday؟

قطعاً! من المعروف أن Black Friday وCyber ​​Monday يقدمان خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات التقنية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الذكية والمزيد. إنه وقت رائع للعثور على صفقات على العلامات التجارية المشهورة وترقية إعداداتك التقنية.