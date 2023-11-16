استعد لعروض الجمعة السوداء المبكرة من أمازون

من المقرر إطلاق صفقات Amazon's Black Friday 2023 رسميًا في 17 نوفمبر، لكن بائع التجزئة يقدم بالفعل مبيعات وصفقات مبكرة مثيرة لبدء موسم التسوق. بعد حدث Prime Big Deal Days الشهر الماضي، تنضم أمازون الآن إلى كبار تجار التجزئة الآخرين في إطلاق مدخرات كبيرة مبكرة في يوم الجمعة الأسود.

على عكس Prime Day وPrime Big Deal Days، يمكن لأي شخص التسوق في عروض الجمعة السوداء من Amazon، على الرغم من أن بائع التجزئة يقدم بعض العروض الحصرية للأعضاء Prime فقط. يتمتع أعضاء Prime أيضًا بفرصة الحصول على استرداد نقدي بنسبة 5% على جميع المشتريات في Amazon وWhole Foods من خلال الاشتراك للحصول على بطاقة Visa Signature من Amazon Prime Rewards.

فيما يلي بعض أفضل عروض Amazon Black Friday المبكرة التي لا تريد تفويتها:

1. Amazon Fire TV Stick 4K Max – أحدث إصدار من Fire Stick بسعة تخزين تبلغ 16 جيجابايت، وهو مثالي لبث الأفلام والبرامج التلفزيونية.

2. Bose QuietComfort Earbuds II - استمتع بسماعات الرأس عالية الجودة المانعة للضوضاء مع عمر بطارية يصل إلى ست ساعات بشحنة واحدة.

3. أقنعة مرطبة للعين من Grace & Stella – تغلبي على الجفاف والتقشر تحت العينين باستخدام هذه الرقع المبردة تحت العين التي تقلل الانتفاخ وترطب البشرة.

4. ساعة Fitbit Versa 4 الذكية – ابق على اطلاع بأهدافك الصحية واللياقة البدنية مع هذه الساعة الذكية متعددة الاستخدامات التي تحلل المقاييس الصحية المختلفة.

5. Embark Dog DNA Test Kit - اكتشف سلالة حيوانك الأليف وافحص الحالات الصحية المحتملة باستخدام مجموعة اختبار الحمض النووي الشاملة للكلاب.

6. مكنسة Bissell CleanView Swivel Pet Reach – حافظ على منزلك نظيفًا وخاليًا من شعر الحيوانات الأليفة مع هذه المكنسة الكهربائية القوية المصممة خصيصًا لأصحاب الحيوانات الأليفة.

7. ماكينة القهوة والإسبريسو الفاخرة من نسبريسو فيرتو بلاس - استمتع بفنجان لذيذ من القهوة أو الإسبريسو مع ماكينة صنع القهوة المريحة هذه التي تستخدم لمرة واحدة ووحدة رغوة الحليب.

8. Kasa Smart Plug HS103P - تحكم في أجهزتك عن بُعد باستخدام هذا القابس الذكي المفضل لدى الموظفين والتطبيق المصاحب.

9. Ninja AF161 Max XL Air Fryer - قم بطهي وجبات مقرمشة وصحية مع مقلاة الهواء ذات السعة الكبيرة التي توفر سبعة برامج بلمسة واحدة.

10. Google Nest Learning Thermostat - وفر الطاقة واستمتع بالراحة الشخصية مع منظم الحرارة الذكي هذا الذي يتعلم روتينك ويضبطه وفقًا لذلك.

بالإضافة إلى هذه الصفقات، تقدم أمازون أيضًا خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك أجهزة توجيه Wi-Fi، وديكور العطلات، وأجراس الباب Ring، وأجهزة Logitech، وأجهزة بث Fire TV، ومنتجات Blink المنزلية الذكية، وأدوات الطبخ All-Clad.

استعد للحصول على هذه الصفقات المذهلة وابدأ موسم التسوق في عطلتك مع مدخرات الجمعة السوداء المبكرة من أمازون.

أسئلة وأجوبة

هل يمكن لأي شخص أن يتسوق في عروض الجمعة السوداء من أمازون؟

نعم، يمكن لأي شخص التسوق في عروض الجمعة السوداء من أمازون، على الرغم من توفر بعض العروض الحصرية للدعوة فقط لأعضاء Prime.

ما هي فوائد الاشتراك للحصول على بطاقة Visa Signature من Amazon Prime Rewards؟

يمكن لأعضاء Prime الحصول على استرداد نقدي بنسبة 5% على جميع المشتريات في Amazon وWhole Foods من خلال الاشتراك للحصول على بطاقة Visa Signature Card من Amazon Prime Rewards، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى.

هل هناك أي مبيعات مبكرة للجمعة السوداء يجب الانتباه إليها على أمازون؟

نعم، تقدم أمازون مبيعات الجمعة السوداء المبكرة على العديد من المنتجات، بما في ذلك أجهزة توجيه eero Mesh Wi-Fi، وديكور العطلات، وأجراس الأبواب والكاميرات من Ring، وأجهزة Logitech، وأجهزة بث Fire TV، وأجراس الأبواب والكاميرات المنزلية الذكية من Blink، وأدوات الطبخ All-Clad.