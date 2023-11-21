عروض الجمعة السوداء الجديدة لمحركات أقراص SSD المتوافقة مع PS5

بدأت مبيعات Amazon Black Friday بضجة كبيرة، مما يوفر للاعبين فرصة رائعة للحصول على محركات أقراص ذات حالة صلبة عالية الجودة ومتوافقة مع PS5 بأسعار لا تقبل المنافسة. حاليًا، هناك صفقتان متميزتان لا ينبغي عليك تفويتهم بالتأكيد: Nextorage Japan 2TB SSD مقابل 99.99 دولارًا فقط وSilicon Power XS70 2TB SSD مقابل 95.97 دولارًا فقط. إن محركات أقراص SSD هذه ليست فقط بأسعار معقولة ولكنها تقدم أيضًا أداءً استثنائيًا.

يعد Nextorage Japan SSD بسعة 2 تيرابايت قطعة رائعة من الأجهزة التي تلبي جميع متطلبات التوافق مع PS5. يتميز بسرعات قراءة وكتابة متتابعة تبلغ 7300 ميجابايت/ثانية و6900 ميجابايت/ثانية، على التوالي، وهو يتجاوز بكثير الحد الأدنى الموصى به وهو 5,600 ميجابايت/ثانية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمبدد حراري من الألومنيوم على الوجهين، مما يضمن التبريد الأمثل حتى أثناء جلسات الألعاب المكثفة.

من ناحية أخرى، يعرض Silicon Power XS70 2TB SSD براعته مع سرعات نقل تصل إلى 7300 ميجابايت/ثانية للقراءة و6800 ميجابايت/ثانية للكتابة. بفضل المبدد الحراري القوي المصنوع من الألومنيوم والمثبت مسبقًا، يعد SSD هذا بتبديد ممتاز للحرارة، وهو مثالي للحفاظ على أعلى أداء على جهاز PS5 الخاص بك.

من المثير للاهتمام ملاحظة أن Nextorage Japan تتمتع بخلفية مثيرة للاهتمام. تم تأسيسها في الأصل من قبل شركة Sony في عام 2019 كقسم فرعي لـ SSD، وكانت الشركة تهدف إلى تطوير SSD رسمي لجهاز PS5. ومع ذلك، تغيرت الخطط، وتنازلت شركة Sony عن حصتها في Nextorage Japan لشركة Phison، وهي شركة مشهورة في سوق أجهزة التحكم بالذاكرة ذات الحالة الصلبة. تضمن خبرة Phison استمرار Nextorage Japan في تقديم محركات أقراص SSD المتطورة.

إذا كنت من عشاق PlayStation وتبحث عن صفقة SSD المثالية، فترقب الخصومات القادمة مع اقترابنا من الجمعة السوداء. من المحتمل أن تظهر المزيد من عروض SSD المثيرة، وكن مطمئنًا، سنكون هنا لإطلاعك على أفضل العروض المتوافقة مع وحدة تحكم PS5 الخاصة بك.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل محركات أقراص SSD هذه متوافقة مع PS5؟

نعم، تم تصميم كل من Nextorage Japan 2TB SSD وSilicon Power XS70 2TB SSD خصيصًا لوحدة تحكم PS5 وهما متوافقان تمامًا.

2. ما هي مميزات محركات الأقراص SSD هذه عن غيرها؟

توفر محركات أقراص SSD هذه أداءً استثنائيًا، مع سرعات نقل تتجاوز بكثير الحد الأدنى الموصى به لجهاز PS5. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي مع مبددات حرارة مثبتة مسبقًا لضمان التبريد الفعال أثناء جلسات الألعاب المكثفة.

3. هل يمكنني توقع المزيد من صفقات SSD مع اقتراب الجمعة السوداء؟

قطعاً! مع اقترابنا من الجمعة السوداء، من المتوقع أن تظهر العديد من صفقات SSD المصممة لوحدة التحكم PS5. تأكد من متابعتنا، حيث سنواصل تحديث هذه الصفحة بأفضل عروض SSD المتاحة.

4. هل يوجد دليل للعثور على المزيد من عروض الجمعة السوداء لجهاز PS5؟

نعم، لمزيد من عروض الجمعة السوداء مثل هذه، راجع دليلنا الشامل لصفقات PS5 Black Friday لعام 2023. فهو يتميز بمجموعة متنوعة من الخصومات والعروض على ألعاب PS5 وملحقاتها والمزيد.