مقالة جديدة تمامًا: عروض لا تقبل المنافسة على سماعات الرأس وسماعات الأذن Beats خلال تخفيضات Amazon Black Friday

لقد أصبح تخفيض Amazon Black Friday هنا، وإذا كنت في السوق لشراء سماعات رأس أو سماعات أذن عالية الجودة، فهذه هي الفرصة المثالية للحصول على بعض الصفقات المذهلة. ومن بين العروض المميزة سماعات الرأس Beats Studio Pro اللاسلكية المانعة للضوضاء وسماعات الأذن اللاسلكية Beats Studio Buds، وكلاهما متاح بأسعار مخفضة بشكل كبير.

سماعات الرأس Beats Studio Pro اللاسلكية المانعة للضوضاء، والتي كان سعرها في الأصل 350 دولارًا، متاحة الآن مقابل 169.95 دولارًا فقط. هذا خصم هائل بنسبة 51%! تعد سماعات الرأس هذه قمة جودة الصوت من بيتس، حيث توفر أداءً صوتيًا استثنائيًا وإلغاءًا نشطًا للضوضاء مثيرًا للإعجاب. يشتمل Beats Studio Pro، الذي تم تصنيعه بواسطة Apple، على العديد من ميزات Apple المميزة، بما في ذلك الصوت المكاني مع تتبع الرأس، والاقتران بلمسة واحدة، وحتى وظيفة "Find My". بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بمحول USB مدمج نادر، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بملفات صوتية بدون فقدان عبر USB. مع ما يصل إلى 40 ساعة من عمر البطارية وأغطية الأذن القابلة للطي لسهولة الحمل، يعد Beats Studio Pro خيارًا ممتازًا لأي شخص يبحث عن سماعات رأس لاسلكية من الدرجة الأولى لإلغاء الضوضاء.

إذا كانت سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هي ما تفضله، فإن Beats Studio Buds هي خيار لا يهزم. يبلغ سعرها عادةً 150 دولارًا، وهي متاحة الآن مقابل 99.99 دولارًا فقط خلال تخفيضات Amazon Black Friday، مما يوفر لك نسبة 33%. توفر سماعات الأذن هذه الحرية المطلقة مع عدم وجود أسلاك تربط بين السماعتين، مما يسمح بأقصى قدر من الراحة والرفاهية. على الرغم من حجمها الصغير، فإنها توفر جودة صوت مذهلة وتتميز بإلغاء الضوضاء النشط، مما يجعلها مثالية لأسلوب حياتك كثير التنقل.

لا تفوت هذه العروض المذهلة على سماعات الرأس وسماعات الأذن Beats خلال تخفيضات Amazon Black Friday. سواء كنت تفضل سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن أو حرية سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، فهناك خيار مثالي لك بسعر لا يهزم. عزز تجربة الاستماع الخاصة بك واستمتع بالجودة الاستثنائية التي تشتهر بها منتجات Beats.

الأسئلة المتكررة

1. هل سماعات Beats Studio Pro اللاسلكية المانعة للضوضاء متوافقة مع جميع الأجهزة؟

نعم، يمكن لـ Beats Studio Pro الاتصال لاسلكيًا عبر البلوتوث بأي جهاز متوافق أو استخدامه مع كابل صوت 3.5 ملم للأجهزة التي لا تتمتع بإمكانية البلوتوث.

2. هل يمكنني استخدام سماعات Beats Studio Pro للمكالمات الهاتفية؟

قطعاً! تم تجهيز سماعات الرأس بميكروفون مدمج، مما يتيح لك إجراء المكالمات بسهولة.

3. هل تأتي سماعات Beats Studio Buds مزودة بأطراف أذن مختلفة الحجم؟

نعم، تشتمل سماعات Beats Studio Buds على أحجام متعددة من أطراف الأذن، مما يضمن ملاءمة مريحة وآمنة لكل مستخدم على حدة.

4. كم من الوقت يستغرق شحن سماعات Beats Studio Pro؟

باستخدام كابل USB من النوع C المرفق، يستغرق شحن سماعات الرأس بالكامل حوالي ساعة و1 دقيقة.

5. هل يمكنني استخدام Beats Studio Buds لممارسة التمارين الرياضية؟

قطعاً! تم تصميم سماعات Beats Studio Buds لتكون مقاومة للعرق، مما يجعلها الرفيق المثالي للتمرينات والأنشطة الخارجية.