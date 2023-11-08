إيماءة النقر المزدوج لـ Apple Watch: لمحة عن مستقبل الواجهات الإيمائية

طرحت شركة Apple إيماءة جديدة للنقر المزدوج على أحدث ساعات Apple الخاصة بها، مستفيدة من ميزات إمكانية الوصول التي تم تقديمها في البداية منذ سنوات. وقد أثارت هذه الإيماءة البسيطة الفضول والخيال بين المستخدمين، لأنها تشير إلى إمكانية وجود لغة واجهة إيمائية جديدة تمامًا. في حين أن التكرار الحالي لإيماءة النقر المزدوج قد يكون له حدوده، إلا أنه بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر اتساعًا وتقدمًا.

إن إيماءة النقر المزدوج على Apple Watch هي مجرد البداية. من المقرر أن تطلق شركة Apple نظارة Vision Pro، وهي سماعة رأس AR/VR طموحة، في العام المقبل. ستعتمد هذه السماعة بشكل كبير على تتبع العين واليد، مع كون النقر المزدوج أحد الإيماءات الرئيسية المستخدمة للتفاعل. على الرغم من أن إيماءة النقر المزدوج الحالية على Apple Watch قد لا تكون مدخلاً حقيقيًا لمستقبل الواجهات الإيمائية، إلا أنها تضع الأساس لما سيأتي.

لقد تصورت شركات مثل Meta بالفعل مستقبلًا تتكامل فيه أجهزة تتبع المعصم وسماعات الرأس بسلاسة. في هذه الرؤية، تتيح تقنيات مثل تخطيط كهربية العضل (EMG) اكتشافًا دقيقًا ودقيقًا لحركة اليد. وبينما قد نضطر إلى الانتظار بضع سنوات حتى تتم إضافة هذه المستشعرات الأكثر تقدمًا إلى الساعات، إلا أننا نشهد المراحل الأولى من تتبع الإيماءات التي تعد "جيدة بما يكفي" في الوقت الحالي.

ومع استمرار شركة Apple في تحسين وتوسيع قدراتها على تتبع الإيماءات، فمن المحتمل أن تحذو الشركات الأخرى حذوها. إن إيماءة النقر المزدوج في Apple Watch هي مجرد قمة جبل الجليد، مع توقع ظهور إيماءات أكثر تقدمًا وتنوعًا. قد تتمكن تطبيقات الطرف الثالث أيضًا من الوصول إلى هذه الإيماءات، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل أكبر.

في نهاية المطاف، يكمن نجاح الواجهات الإيمائية في عدم احتكاكها. يجب أن يندمجوا بسلاسة في حياتنا اليومية دون الشعور بالانزعاج أو التطفل. وبينما نتطلع نحو مستقبل الحوسبة المحيطة، حيث تصبح شاشات اللمس والأزرار أقل ضرورة، فإن الإيماءات مثل النقر المزدوج ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز تفاعل المستخدم.

أسئلة وأجوبة

س: كيف تعمل إيماءة النقر المزدوج على Apple Watch؟

ج: تستخدم إيماءة النقر المزدوج على Apple Watch معدل ضربات القلب البصري وقياسات مقياس التسارع/الجيروسكوب لاستشعار النقرات.

س: هل سيتم استخدام إيماءة النقر المزدوج في سماعة الرأس Vision Pro AR/VR القادمة؟

ج: على الرغم من أن إيماءة النقر المزدوج على Apple Watch وسماعة الرأس Vision Pro AR/VR تشتركان في أوجه التشابه، إلا أنهما تستخدمان تقنيات مختلفة. يعتمد Vision Pro على كاميرات خارجية لاكتشاف حركة اليد.

س: هل يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الاستفادة من إيماءة النقر المزدوج على Apple Watch؟

ج: حاليًا، لا يمكن لتطبيقات الجهات الخارجية استخدام إيماءة النقر المزدوج إلا ضمن الإشعارات المنبثقة. ومع ذلك، مع تطور قدرات تتبع الإيماءات، فمن المحتمل أن يتم فتح المزيد من الوظائف لتطبيقات الطرف الثالث.

س: كيف تساهم إيماءة النقر المزدوج في مستقبل الحوسبة المكانية؟

ج: إن إيماءة النقر المزدوج هي لمحة عن مستقبل الحوسبة المكانية، حيث يتم التحكم في التفاعلات بشكل أساسي من خلال الإيماءات وحركات العين. مع تقدم التقنيات، قد يتم تقديم إيماءات وأوامر أكثر تعقيدًا لتحسين تجارب المستخدم في بيئات AR/VR.