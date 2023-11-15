تُصدر النسخة التناظرية جيوبًا كلاسيكية محدودة الإصدار: تحية حنين إلى Game Boy

تقدم شركة Analogue، المعروفة بتفانيها في إعادة إنشاء وحدات تحكم الألعاب الكلاسيكية، مرة أخرى رحلة حنين إلى الماضي عبر ممر الذاكرة. هذه المرة، ستطلق جيوب كلاسيكية محدودة الإصدار، مستوحاة من لعبتي Game Boy Advance وPocket المحبوبتين.

يشير البيان الصحفي إلى أن جيوب الإصدار الكلاسيكي المحدود تمت مطابقة ألوانها بدقة لتشبه الألوان المميزة لأجهزة Game Boy الأصلية. تتميز بألوان مثل الأزرق والأخضر والنيلي والبرتقالي والوردي والأحمر والفضي والأصفر، ومن المؤكد أن هذه الجيوب ستثير إحساسًا بالحنين للاعبين الذين نشأوا وهم يلعبون على وحدات التحكم المحمولة هذه.

بسعر تجزئة يبلغ 249.99 دولارًا أمريكيًا، ستكون النسخة الكلاسيكية المحدودة من Pockets متاحة للشراء بدءًا من 17 نوفمبر. من المتوقع أن يبدأ الشحن في 20 نوفمبر، مما يجعلها هدية مثالية للعطلات لأولئك الذين ما زالوا متمسكين بخراطيش Game Boy العزيزة منذ شبابهم.

تمامًا مثل الإصدارات المحدودة السابقة من الأجهزة المحمولة التي تقدمها Analogue، مثل الإصدارات الشفافة والمتوهجة في الظلام، لن تكون هذه الجيوب الكلاسيكية ذات الإصدار المحدود متاحة إلا لفترة وجيزة. بمجرد بيعها بالكامل، لن يتم إعادة تخزينها، تمامًا مثل وحدات تحكم Game Boy الأصلية التي تشيد بها.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو التناظرية؟

Analogue هي شركة معروفة بإعادة إنشاء وحدات تحكم الألعاب الكلاسيكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. إنها تهدف إلى توفير تجربة ألعاب أصلية وعالية الجودة لعشاق الألعاب القديمة.

2. ما هي جيوب الإصدار الكلاسيكي المحدود؟

إن Classic Limited Edition Pockets عبارة عن وحدات تحكم ألعاب محمولة مستوحاة من Game Boy Advance وPocket. إنها تأتي في مجموعة من الألوان التي تشبه أجهزة Game Boy الأصلية.

3. ما هي تكلفة الإصدار الكلاسيكي المحدود من Pockets؟

يُباع الإصدار الكلاسيكي المحدود من الجيوب بسعر 249.99 دولارًا.

4. متى ستتوفر جيوب الإصدار الكلاسيكي المحدود؟

سيتم طرح الإصدار الكلاسيكي المحدود من Pockets للبيع في 17 نوفمبر ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في 20 نوفمبر.

5. هل سيتم إعادة تخزين جيوب الإصدار الكلاسيكي المحدود؟

لا، بمجرد بيع الجيوب الكلاسيكية ذات الإصدار المحدود، لن يتم إعادة تخزينها.

(المصدر: التناظرية)