يؤدي تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى ارتفاع معدلات تسوق البقالة عبر الإنترنت

شهد تسوق البقالة عبر الإنترنت ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19). اضطر المستهلكون في جميع أنحاء العالم إلى التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد المتمثل في التباعد الاجتماعي وطلبات البقاء في المنزل، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى المنصات عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم من البقالة.

ونتيجة لذلك، شهد عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون وول مارت زيادة كبيرة في مبيعات البقالة عبر الإنترنت. وفقًا لتقرير حديث، وصلت مبيعات البقالة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مع نمو سنوي قدره 37.6٪ في أبريل وحده.

لعبت راحة وأمان التسوق عبر الإنترنت خلال هذه الأوقات المضطربة دورًا رئيسيًا في هذه الزيادة. يمكن للمستهلكين الآن تصفح مجموعة واسعة من المنتجات، وتقديم الطلبات من منازلهم، وتوصيل البقالة مباشرة إلى أبوابهم.

بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين على الإنترنت، تكيفت متاجر البقالة نفسها مع المشهد المتغير من خلال توسيع قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية. تقدم الآن العديد من سلاسل البقالة التقليدية خدمات الطلب والتوصيل عبر الإنترنت لتلبية الطلب على خيارات التسوق غير التلامسية.

كما أدى ارتفاع التسوق عبر الإنترنت إلى ظهور مجموعة من التحديات الخاصة به. وقد أدى الطلب المتزايد إلى الضغط على خدمات التوصيل، مما أدى إلى فترات انتظار أطول للتسليم ونقص محتمل في العناصر الشائعة. ومع ذلك، تعمل الشركات على معالجة هذه المشكلات من خلال تعيين موظفين إضافيين وتنفيذ تدابير لتبسيط عملية الوفاء.

من الواضح أن تفشي فيروس كورونا (COVID-19) قد أدى إلى تسريع اعتماد تسوق البقالة عبر الإنترنت حيث يعطي المستهلكون الأولوية للسلامة والراحة التي يوفرها. ومع استمرار الوباء في تشكيل أسلوب حياتنا، فمن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، حيث يصبح التسوق عبر الإنترنت جزءًا أكثر ديمومة من تجربة المستهلك.