الترقب مستمر: انتظار AirPods Max 2 من Apple

كان عشاق Apple ينتظرون بفارغ الصبر وصول الجيل الثاني من سماعات الرأس AirPods Max من Apple، والمعروفة باسم AirPods Max 2. ومع ذلك، فشل عرض سبتمبر الأخير في الكشف عن هذا المنتج المرتقب، مما ترك المعجبين بخيبة أمل.

تلقت AirPods Max الأصلية تقييمات رائعة لجودة تصنيعها الاستثنائية وتصميمها المريح وقدراتها الصوتية الرائعة. على الرغم من سعرها المرتفع، فقد تم اعتبارها من أفضل سماعات الرأس اللاسلكية المانعة للضوضاء في السوق. ومع ذلك، كانت هناك مشكلات معينة مع الجيل الأول، مثل حقيبة الحمل غير التقليدية، وغياب منفذ الصوت 3.5 ملم، ومتوسط ​​عمر البطارية. يأمل المشجعون أن تتم معالجة أوجه القصور هذه في التكرار الثاني.

أدى التأخير في إطلاق AirPods Max الأصلية إلى زيادة الترقب، وكان المعجبون يأملون في الحصول على تكملة بميزات محسنة ونقطة سعر مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتركيز شركة Apple مؤخرًا على المنتجات الصديقة للبيئة، فإن إصدار نسخة محدثة من AirPods Max من شأنه أن يتماشى مع هذه العقلية الصديقة للبيئة. كان من الممكن أن تكون إزالة حقيبة الحمل المثيرة للجدل خطوة في الاتجاه الصحيح.

على الرغم من الهيمنة الحالية لسماعات Sony WH-1000XM5 على السوق، لا يزال هناك أمل في أن تتمكن Apple من احتلال المركز الأول مع AirPods Max 2. وفقًا للتقارير، قد يأتي تحديث AirPods Max في عام 2023، أو ربما جنبًا إلى جنب مع الإصدار المحتمل لـ AirPods Lite في النصف الثاني من عام 2024 أو حتى 2025.

ومع غياب AirPods Max في معرض سبتمبر، يبدو من المحتمل أن يتم إطلاق Max 2 في العام المقبل. ومع ذلك، فإن المشجعين يتطلعون إلى الوصول مبكرًا. سيكون الانتظار حتى عام 2024 أو ما بعده بمثابة الأبدية بالنسبة لعشاق Apple المتحمسين.

مصادر:

– المقال: “أبل تكشف رسميًا عن هاتفي iPhone 15 و15 Pro، وكلاهما مزود بجزيرة ديناميكية ومنفذ USB-C”

– المقال: “أفضل AirPods مرتبة ومصنفة”

– مراجعة سماعات AirPods Max الأصلية