LEGO Fortnite: ملعب رقمي تعاوني للأطفال

تجمع LEGO Fortnite، أحدث إضافة إلى عالم Fortnite، بين الإبداع في بناء LEGO وإثارة لعبة المعركة الملكية. تم تطوير لعبة صياغة البقاء هذه من خلال شراكة طويلة الأمد بين Epic Games وLEGO Group، وهي توفر مساحة رقمية ممتعة وآمنة للأطفال والعائلات.

في LEGO Fortnite، يمكن للاعبين الانغماس في عوالم مفتوحة واسعة حيث يمكنهم اللعب بشخصياتهم المفضلة في Fortnite - مثل Brite Bomber وCuddle Team Leader وRaven - كل ذلك بأسلوب LEGO. على طول الطريق، يمكن للاعبين جمع الطعام والموارد، والانخراط في المعارك منفردين أو مع الأصدقاء، وبناء مأوى للدفاع، وتخصيص قاعدة منزلهم النهائية. يمكنهم أيضًا تجنيد القرويين لجمع المواد والمساعدة في البقاء على قيد الحياة أثناء الليل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين استكشاف الكهوف العميقة، واكتشاف الموارد النادرة، واكتشاف المناطق المخفية، ومواجهة الأعداء.

بدأت مغامرة LEGO Fortnite للتو، مع التحديثات المخطط لها لتقديم ميزات بناء عالمية جديدة وأزياء على طراز LEGO في وقت مبكر من عام 2024. اللعبة متاحة مجانًا على منصات مختلفة، بما في ذلك PlayStation® وXbox وNintendo Switch™ والكمبيوتر الشخصي من خلال Epic. متجر العاب.

تعتبر السلامة أولوية قصوى، وتتضمن LEGO Fortnite، مثل جميع التجارب في Fortnite، أدوات الرقابة الأبوية وميزات السلامة الخاصة بـ Epic Games. تم تصنيفها E10+ من قبل ESRB، مما يضمن تجربة مناسبة للاعبين من جميع الأعمار.

تم تصميم LEGO Fortnite داخل لعبة Fortnite ومدعومة بمحرك Unreal Engine 5، وتقدم تجربة غامرة مع فيزياء واقعية وبيئات قابلة للتدمير. تستخدم اللعبة تقنية World Partition لبث مساحة ضخمة تبلغ 95 كيلومترًا مربعًا قابلة للعب، وتستخدم إطار عمل إنشاء المحتوى الإجرائي لإنشاء بيئات تفصيلية ديناميكيًا.

تمتد الشراكة بين LEGO Group وEpic Games إلى ما هو أبعد من LEGO Fortnite. يتم بالفعل استخدام Unreal Engine في تجارب لعب LEGO الأخرى، مثل LEGO DREAMZzz™ وLEGO NINJAGO™. تعمل الشركتان أيضًا على توائم رقمية لآلاف من عناصر LEGO المادية، بهدف دمج عالمي اللعب المادي والرقمي بشكل لم يسبق له مثيل. سيتمكن منشئو المحتوى عبر نظام Fortnite البيئي من الوصول إلى هذه التوائم الرقمية من خلال Unreal Engine وأدوات Fortnite الإبداعية، مما يزيد من تعزيز الإمكانيات الإبداعية.

ومن المثير أن هذه مجرد البداية، حيث تخطط مجموعة LEGO Group وEpic Games لتقديم المزيد من الألعاب التي تحمل سمات LEGO داخل Fortnite في المستقبل القريب. ويهدفون معًا إلى تطوير تجارب اللعب الرقمي التي تلهم الأطفال وتسليهم مع بناء جسر بين العالمين المادي والرقمي.