عزز جهازك المناعي بالفواكه والخضروات

المُقدّمة

يعد الحفاظ على جهاز مناعة قوي أمرًا ضروريًا، ليس فقط خلال موسم البرد والأنفلونزا، ولكن على مدار العام. بينما يلجأ العديد من الأشخاص إلى المكملات الغذائية لدعم المناعة، فإن الحقيقة هي أن جميع العناصر الغذائية الأساسية لتعزيز المناعة يمكن العثور عليها في قسم المنتجات في السوبر ماركت المحلي. تحتوي الفواكه والخضروات بشكل طبيعي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على محاربة البكتيريا والفيروسات. في هذه المقالة، سوف نستكشف فوائد الفواكه والخضروات للصحة المناعية ونسلط الضوء على بعض أفضل الخيارات التي يمكنك دمجها في نظامك الغذائي.

لماذا تستفيد الفواكه والخضروات من صحة المناعة؟

وفقا لكوليت ميكو، اختصاصية تغذية مسجلة، فإن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات أمر بالغ الأهمية لدعم المناعة. لا توفر هذه الأطعمة الترطيب فحسب، بل إنها غنية أيضًا بالفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية الضرورية لصحة المناعة.

العناصر الغذائية الرئيسية لمنتجات تعزيز المناعة

مياه

يلعب الماء دورًا حاسمًا في دعم جهاز المناعة عن طريق المساعدة في إزالة النفايات وإزالة السموم. فهو يساعد على طرد مسببات الأمراض غير المرغوب فيها ويحافظ على الأنسجة الواقية الصحية في الجلد والعينين والفم والأنف.

ليف

تعمل الألياف كمواد حيوية، وتغذي بكتيريا الأمعاء الصحية في الميكروبيوم لدينا. يعد الميكروبيوم المعوي القوي مهمًا لصحة المناعة، حيث تم ربطه بالعديد من الأمراض المزمنة والحادة. تحتوي جميع الفواكه والخضروات في شكلها الكامل على كمية من الألياف القابلة للذوبان.

الفيتامينات

تعتبر الفيتامينات A وB6 وC وD وE من العناصر الأساسية في دعم صحة المناعة. تعمل هذه الفيتامينات كمضادات للأكسدة، مما يقلل الالتهاب ويستهدف المركبات الضارة التي يمكن أن تصيبنا بالمرض.

المعادن

تدعم المعادن مثل الزنك والحديد والسيلينيوم نمو وعمل الخلايا المناعية. يعمل الزنك والسيلينيوم أيضًا كمضادات للأكسدة في الجسم.

مركبات نباتية

تحتوي الفواكه والخضروات على المغذيات النباتية، المعروفة أيضًا باسم المركبات النباتية، والتي تساعد على تقليل فرص تكاثر الفيروسات والبكتيريا في الجسم. هذه المركبات عبارة عن مُعدلات مناعية، مما يقلل الالتهاب ويستهدف الجذور الحرة. إن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات يضمن تناولًا متنوعًا لهذه المركبات النشطة بيولوجيًا.

أفضل الفواكه والخضروات لصحة المناعة

في حين أن جميع الفواكه والخضروات تساهم في صحة المناعة بشكل عام، إلا أن بعضها يبرز بسبب مزيجه الفريد من العناصر الغذائية التي تعزز المناعة. فيما يلي تسعة خيارات يجب تضمينها في نظامك الغذائي:

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر غني بالفيتامينات C وE، بالإضافة إلى الماء والألياف والمركبات النباتية. يمكن إضافتها إلى البطاطس المقلية أو السلطات أو أطباق المعكرونة.

بروكلي

البروكلي هو من الخضروات الصليبية الغنية بالألياف القابلة للذوبان وفيتامين A وB6 وC. ويمكن تضمينه في الحساء واليخنات والعجة والمعكرونة وأطباق الأرز.

جريب فروت

يشتهر الجريب فروت بمحتواه العالي من فيتامين سي، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان والماء وفيتامين أ. ويمكن الاستمتاع به بمفرده أو إضافته إلى السلطات والصلصات والمخبوزات.

سبانخ

تعد السبانخ مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، بما في ذلك الفيتامينات A وC وE. كما أنها توفر الحديد والألياف والمركبات النباتية، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتعزيز جهاز المناعة.

العليق

غالبًا ما يتم تجاهل التوت الأسود ولكنه مفيد لجهاز المناعة مثل أنواع التوت الأخرى. فهي غنية بالماء وفيتامين C والمركبات النباتية ونسبة عالية من الألياف.

من خلال دمج هذه الفواكه والخضروات المعززة للمناعة في نظامك الغذائي، يمكنك دعم جهازك المناعي على مدار السنة. تذكر أن تأكل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة لضمان حصولك على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية لصحة المناعة المثلى.