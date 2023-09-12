الطراز S3422DWG من Dell: الخيار الأفضل لشاشات الألعاب فائقة الاتساع

تعد شاشة Dell S3422DWG شاشة ألعاب رائعة وواسعة للغاية توفر مجموعة من الميزات بسعر مناسب. كان سعره الأصلي 500 دولار، والآن تقدمه Dell بسعر 3479.99 دولارًا فقط، مما يجعله أحد أفضل الخيارات في السوق بأقل من 400 دولار.

بحجم 34 بوصة ودقة واسعة للغاية تبلغ 3440 × 1440، توفر هذه الشاشة تجربة بصرية مذهلة. تعمل نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 والمنحنى 1800R على تعزيز الانغماس، مما يسمح للاعبين بالانغماس حقًا في ألعابهم المفضلة.

إحدى المزايا الرئيسية لجهاز Dell S3422DWG هي دقة 1440 بكسل. تحقق هذه الدقة توازنًا بين جودة الصورة والأداء، مما يوفر صورًا جميلة دون وضع ضغط مفرط على نظامك. مقترنًا ببطاقة رسومات قوية مثل GeForce RTX 3060 Ti، يمكن للاعبين الاستمتاع بأقصى إعدادات رسومية أو معدلات إطارات عالية جدًا، مما يمنحهم ميزة في الألعاب التنافسية.

تتميز هذه الشاشة بلوحة VA، وتتميز بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، ومعدل تحديث 144 هرتز، ونسبة تباين 3000:1، وتغطية ألوان DCI-P90 بنسبة 3%. على الرغم من عدم توافقها رسميًا مع G-SYNC، فقد تم اختبار الشاشة وتبين أنها تعمل بشكل جيد مع G-SYNC، مما يوفر تجارب ألعاب سلسة وخالية من التمزق.

إحدى الميزات الملحوظة لجهاز Dell S3422DWG هو ضمانه المثير للإعجاب. في حين أن معظم الشاشات تأتي مع ضمان لمدة عام واحد فقط، فإن هذه الشاشة توفر ضمانًا لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فهي مؤهلة لبرنامج Premium Panel Exchange من Dell، مما يتيح للمستخدمين الحصول على لوحة بديلة مجانية خلال فترة الضمان في حالة اكتشاف وحدة بكسل ساطعة واحدة.

بشكل عام، تعد Dell S3422DWG خيارًا ممتازًا للاعبين الذين يبحثون عن شاشة ألعاب عالية الأداء وواسعة النطاق. بفضل جودته المرئية المذهلة، ومعدل التحديث السريع، والضمان السخي، فإنه يوفر قيمة مذهلة مقابل سعره.

المصادر: ديل