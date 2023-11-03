أحداث مبيعات التسوق الجديدة أثناء العطلات: خصومات مبكرة وعروض حصرية

إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى، حيث ينتظر المتسوقون بفارغ الصبر أحداث مبيعات التسوق في العطلات، مع اقتراب الجمعة السوداء في 24 نوفمبر 2023. وبينما يستعد المستهلكون لتأمين أفضل الصفقات، من المهم البقاء في صدارة اللعبة والاستفادة منها. من أحدث الاتجاهات في استراتيجيات البيع بالتجزئة.

هذا العام، يقوم تجار التجزئة بتغيير الأمور بشكل أكبر من خلال تقديم خصومات مبكرة للعطلات قبل حدث صفقات Cyber ​​Week. بدأت الشركات المصنعة وتجار التجزئة البارزون مثل Best Buy وAmazon وWalmart بالفعل في طرح عروض استثنائية على العديد من المنتجات التقنية، مما أدى إلى أسابيع محمومة من التسوق قبل الجمعة السوداء.

تعمل شركة Walmart، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة، على إغراء العملاء بسلسلة من عروض الجمعة السوداء المبكرة. ستبدأ المبيعات عبر الإنترنت في 8 نوفمبر الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي وتستمر في المتاجر حتى 10 نوفمبر. وإذا فاتتك هذه العروض، فلا تقلق، لأن Walmart ستعيد الصفقات اعتبارًا من 22 نوفمبر الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي حتى النهاية الكبرى يوم الجمعة السوداء نفسها، 24 نوفمبر.

ولكن هذا ليس كل شيء! بعد زوبعة التخفيضات في يوم الجمعة الأسود، ستتاح للمتسوقين فرصة أخرى للحصول على صفقات مذهلة في يوم الإثنين الإلكتروني، الذي يصادف يوم 27 نوفمبر. تبذل Walmart قصارى جهدها من خلال العروض الحصرية عبر الإنترنت في Cyber ​​Monday، مما يتيح للعملاء فرصة توفير مبالغ كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات.

إذا كنت عضوًا في Walmart +، فستحصل على معاملة خاصة. ستحصل على وصول مبكر إلى عروض Cyber ​​Monday الجذابة قبل ثلاث ساعات من بدئها رسميًا، مما يسمح لك بتأمين أفضل العروض قبل نفاذها.

لذلك، سواء كنت متحمسًا للتكنولوجيا، أو متسوقًا ذكيًا، أو تتطلع ببساطة إلى بدء التسوق في عطلتك، استعد لموسم تسوق غير مسبوق في العطلات مليء بالخصومات المبكرة الرائعة والعروض الحصرية. لا تفوت هذه الفرص المثيرة لتوفير مبالغ كبيرة. تسوق سعيد!

الأسئلةالشائعة

1. متى تكون الجمعة السوداء هذا العام؟

تقع الجمعة السوداء في 24 نوفمبر 2023، أي اليوم التالي لعيد الشكر، الذي يتم الاحتفال به في 23 نوفمبر.

2. متى يكون سايبر الاثنين؟

يحدث إثنين الإنترنت في 27 نوفمبر، وهو يوم الاثنين الذي يلي عيد الشكر.

3. من هم تجار التجزئة الذين يقدمون خصومات مبكرة للعطلات؟

يعد تجار التجزئة البارزون مثل Best Buy وAmazon وWalmart من بين أولئك الذين يقدمون عروضًا رائعة على العديد من المنتجات التقنية والمزيد.

4. ما هي مواعيد عروض الجمعة السوداء المبكرة من Walmart؟

ستبدأ عروض الجمعة السوداء المبكرة من Walmart عبر الإنترنت في 8 نوفمبر الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي وتستمر في المتاجر حتى 10 نوفمبر. ستعود العروض في 22 نوفمبر الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي وستستمر في المتاجر حتى النهاية الكبرى يوم الجمعة السوداء 24 نوفمبر.

5. هل سيحصل أعضاء Walmart + على أي مزايا خاصة؟

نعم، سيتمكن أعضاء Walmart + من الوصول إلى صفقات Cyber ​​Monday قبل ثلاث ساعات من بدايتها رسميًا. وهذا يسمح لهم بتأمين أفضل العروض قبل بيعها.