توفر أسعار الأقراص المضغوطة الجديدة فرصًا مربحة للمدخرين

ملخص: مع ارتفاع أسعار الفائدة، يتمتع المدخرون بفرصة فريدة لكسب عوائد كبيرة على مدخراتهم من خلال الاستثمار في شهادات الإيداع ذات الفائدة المرتفعة. في حين أن بعض الأقراص المدمجة تقدم أسعارًا تصل إلى 7٪، فمن المستحسن للمدخرين تثبيت أسعارهم قبل العام الجديد لضمان استمرارهم في الربح بنفس المعدل الأعلى طوال الفصل الدراسي بأكمله.

نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يوجد حاليًا نقص في الحسابات ذات الفائدة المرتفعة المتاحة للمدخرين. تعتبر الأقراص المدمجة جذابة بشكل خاص، حيث يتم تقديم أسعار فائدة أعلى من 4.5٪ اليوم، مقارنة بمعدلات أقل بكثير في الماضي. بالنسبة للراغبين في أداء واجباتهم المدرسية، قد يكون من الممكن أيضًا العثور على أقراص مضغوطة تقدم أسعارًا أعلى من 7%.

للاستفادة من هذه العوائد المرتفعة، من الحكمة التفكير في الاستثمار في قرص مضغوط قبل العام الجديد. ونظرًا لعدم اليقين المحيط بالاقتصاد، فإن تثبيت السعر على القرص المضغوط يضمن استمرار المدخرين في الحصول على نفس السعر الأعلى طوال فترة القرص المضغوط بالكامل.

فيما يلي بعض أهم الأقراص المضغوطة التي يجب مراعاتها:

- Dow Credit Union: يقدم 5.65% APY على الأقراص المضغوطة لمدة 3 أشهر مع حد أدنى للإيداع الافتتاحي بقيمة 500 دولار ورسوم سحب مبكر لمدة ثلاثة أشهر.

- TotalDirectBank: يقدم 5.66% APY على الأقراص المضغوطة لمدة 3 أشهر مع حد أدنى للإيداع الافتتاحي قدره 25,000 دولار أمريكي ورسوم سحب مبكر لمدة شهر واحد.

- West Town Bank & Trust: يقدم 5.88% APY على الأقراص المضغوطة لمدة 6 أشهر مع حد أدنى للإيداع الافتتاحي قدره 10,000 دولار أمريكي ورسوم سحب مبكر لمدة ثلاثة أشهر.

- لايملايت: تقديم عائد سنوي بنسبة 5.75% على الأقراص المضغوطة لمدة عام واحد مع حد أدنى للإيداع الافتتاحي بقيمة 1 دولار أمريكي ورسوم سحب مبكر لمدة 1,000 يومًا.

- اتحاد ائتمان العمال: يقدم 5.50٪ APY على الأقراص المضغوطة لمدة 3 سنوات مع حد أدنى للإيداع الافتتاحي قدره 500 دولار ورسوم سحب مبكر بنسبة 50٪.

- BMO Alto: تقدم 5.25% APY على الأقراص المضغوطة لمدة 5 سنوات مع حد أدنى للإيداع الافتتاحي قدره 1,000 دولار ورسوم سحب مبكر لمدة 180 يومًا.

في الختام، فإن الاستفادة من أسعار شهادات الإيداع الحالية تمثل فرصة مربحة للمدخرين. ومن خلال اختيار القرص المضغوط المناسب بعناية وتأمين معدل مرتفع قبل العام الجديد، يمكن للمدخرين ضمان حصولهم على عوائد كبيرة على مدخراتهم بغض النظر عن تقلبات السوق.