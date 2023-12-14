أفضل 7 ألعاب لعام 2023 ستقودك إلى الجنون

ملخص: جلب لنا عام 2023 بعض الألعاب التي طال انتظارها، ولكن لم تكن جميعها على مستوى الضجيج. بدءًا من الأخطاء الفادحة في اللعبة وحتى الأخطاء المحبطة، كانت هذه الإصدارات السبعة تسبب الصداع أكثر من كونها ممتعة.

1. Atomic Heart: لعبة FPS المستوحاة من Bioshock من Mundfish جاءت مع عدد كبير من المشكلات عند إصدارها. واجه اللاعبون خللًا في الشخصية، وعمليات حفظ ملفات معطلة، وأسلحة لا يمكن تحميلها. حتى أن البعض وجدوا أنفسهم غير قادرين على التقدم بعد مقدمة اللعبة بسبب أخطاء تعطل اللعبة. على الرغم من التصحيحات اللاحقة، إلا أن إطلاق Atomic Heart لم يكن سلسًا على الإطلاق.

2. Crime Boss: Rockay City: قد يكون مطلق النار الإجرامي من Ingame Studios يتمتع بقوة النجوم، ولكنه كان يحتوي أيضًا على عدد كبير من الأخطاء ومواطن الخلل. أصبحت الأشياء القابلة للتفاعل غير قابلة للتفاعل، واختفت ملابس الشخصيات، وتكررت أصوات الأسلحة بشكل مستمر. بينما حاولت التصحيحات اللاحقة إصلاح هذه المشكلات، إلا أن الإطلاق الصعب ترك اللاعبين محبطين.

3. Forza Motorsport: كانت إعادة تشغيل شريحة السباق الخاصة بـ Turn 10 Studios بداية أقل من مثالية. واجه اللاعبون مشكلات التجميد أثناء التوفيق وشهدوا انخفاضًا شديدًا في معدل الإطارات. بالإضافة إلى ذلك، عادت الأخطاء التي تم إصلاحها مسبقًا إلى الظهور، مما أدى إلى محو تقدم اللاعب. أصيب مشجعو Forza Motorsport بخيبة أمل بسبب الإطلاق الباهت.

4. Mortal Kombat 1 (Nintendo Switch): تلقت سلسلة ألعاب القتال الشهيرة نجاحًا كبيرًا عندما وصلت إلى Nintendo Switch. استغرق تحميل الرسوم المتحركة والمشاهد السينمائية وقتًا طويلاً، وكانت معدلات الإطارات غير متسقة، وكانت نماذج الشخصيات تفتقر إلى القوام. الأداء الضعيف على Switch جعله بعيدًا كل البعد عن نظيراته في PlayStation و Xbox.

5. يوم الدفع 3: لسوء الحظ، شابت أخطاء إطلاق لعبة محاكاة السرقة هذه من منظور الشخص الأول. واجه اللاعبون أعطالًا وانقطع اتصال الخادم بسبب مشكلات التوفيق. اعترف المطور بالمشكلات وأصدر تحديثات لمعالجة مواطن الخلل، مما يسمح للاعبين بإكمال عمليات السطو بسلاسة أكبر.

6. Redfall: أخطأت Arkane Studios، المعروفة بألعاب المحاكاة الغامرة، في لعبة إطلاق النار التعاونية الخاصة بمصاصي الدماء. في حين أن اللعبة تفاخرت بسرد القصص وبناء العالم بشكل مثير للإعجاب، إلا أنها عانت من الشخصيات التي تجري في مكانها، وانخفاض حاد في معدل الإطارات أثناء عمليات الإعدام، وتجمد الأعداء في القتال، وعدم تسبب الرصاص في أي ضرر. على الرغم من توقع حدوث تصحيحات مستمرة، إلا أن الإصدار الأولي لـ Redfall كان أقل من التوقعات.

7. Skull Island: Rise of Kong: كانت هذه اللعبة من المطور IguanaBee بمثابة كارثة منذ البداية. واجه اللاعبون العديد من الأخطاء، بما في ذلك تعلق القرد الفخري بالجدران، وتجميد الرسوم المتحركة للشخصية، واختفاء الأصول البيئية. من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من وقت التطوير لإصلاح العيوب الأساسية في Rise of Kong.

إشارة إضافية: Starfield: عانت لعبة تقمص الأدوار الفضائية المرتقبة من Bethesda أيضًا من العديد من المشكلات. غالبًا ما تتعطل المهام، ويتعطل الذكاء الاصطناعي الشريك، وكانت الأحداث الغريبة مثل الكويكبات والمدن التي تتبع اللاعبين عبر الفضاء شائعة جدًا. على الرغم من الإثارة المحيطة بـ Starfield، فقد أصيب اللاعبون بالإحباط بسبب مواطن الخلل والأخطاء المختلفة في اللعبة.

في الختام، على الرغم من أن عام 2023 كان لديه نصيبه العادل من الألعاب التي لا تنسى، إلا أن هذه الألقاب السبعة كانت بعيدة عن الكمال. لقد ابتليت التجارب بأخطاء تعطل اللعبة ومواطن الخلل المحبطة، مما جعل اللاعبين يتوقون إلى عمليات إطلاق أكثر سلاسة ولعب أكثر صقلًا.