"امرأة من تكساس تطلب تدخلًا طبيًا عاجلاً على الرغم من حظر الإجهاض"

رفعت امرأة من تكساس، تدعى كيت كوكس، دعوى قضائية طارئة للحصول على إذن من القاضي لإنهاء حملها غير القابل للحياة. تلقت كوكس مؤخرًا أخبارًا مروعة عن تشخيص جنين مميت، وقد حذرها أطبائها من أن استمرار الحمل يشكل مخاطر كبيرة على حياتها وصحتها وخصوبتها في المستقبل. ومع ذلك، لم تتمكن من إجراء عملية الإجهاض بسبب الحظر المتعدد المطبق في تكساس.

وتحظى القضية التي رفعتها كوكس بأهمية خاصة لأنها تمثل المرة الأولى منذ صدور الحكم التاريخي في قضية رو ضد وايد عام 1973، والتي تتقدم فيها امرأة بالغة إلى المحكمة للسماح بالإجهاض. كوكس، أم لطفلين تبلغ من العمر 31 عامًا، وهي حاليًا حامل في الأسبوع 20، وقد زارت عدة غرف طوارئ في الشهر الماضي بسبب التشنج الشديد وتسرب السوائل. قرر أطبائها أن طفلها مصاب بالتثلث الصبغي 18، وهو حالة كروموسومية مميتة، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن المضاعفات المحتملة بسبب عملياتها القيصرية السابقة.

في ولاية تكساس، يعد التوسيع والإخلاء (D&E) الإجراء الموصى به لصحة كوكس، لكن الأطباء يخشون الملاحقة القضائية بموجب قانون حظر الإجهاض الجنائي في الولاية. تتوسل كوكس وزوجها الآن إلى القاضي في مقاطعة ترافيس بولاية تكساس، لمنحهما الإذن بالمضي قدمًا في عملية D&E، مما يسمح لطبيبة أمراض النساء والتوليد في كوكس، الدكتورة داملا كارسان، بتقديم الرعاية اللازمة دون مواجهة تداعيات قانونية.

يتم تمثيل قضية كوكس من قبل مركز الحقوق الإنجابية، الذي رفع أيضًا دعوى قضائية منفصلة نيابة عن 20 امرأة واثنتين من أطباء التوليد والتوليد للطعن في حظر الإجهاض في تكساس. سيكون لنتيجة هذه القضية، التي تسمى زوراوسكي ضد تكساس، آثار على الأشخاص الذين يواجهون حالات الطوارئ الطبية.

يسلط وضع كوكس الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لحماية حياة ورفاهية الأفراد مثلها الذين يتأثرون بحظر الإجهاض. ويؤكد مركز الحقوق الإنجابية أن ولاية تكساس والولايات الأخرى التي تطبق حظرًا مماثلاً تعرض صحة الناس ومستقبلهم للخطر. ويطالبون المحكمة بالتصرف بسرعة والتأكد من أن الأفراد مثل كوكس لا يضطرون إلى المرور عبر النظام القانوني للحصول على التدخل الطبي الحيوي.