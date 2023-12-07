امرأة من تكساس ترفع دعوى قضائية للمطالبة بالإجهاض بسبب الحمل المعقد

رفعت امرأة في ولاية تكساس مؤخرًا دعوى قضائية طارئة تطلب فيها تدخل المحكمة للسماح لها بإنهاء حملها. وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من خمسة عقود التي تطلب فيها امرأة بالغة من المحكمة تشريع إجهاضها. وتأتي الدعوى القضائية بعد أن طبقت ولاية تكساس قوانين صارمة للإجهاض في عام 2022، حيث حظرت جميع عمليات الإجهاض تقريبًا في الولاية.

وتلقت المرأة، كيت كوكس، المقيمة في دالاس، أخبارا مدمرة الأسبوع الماضي بخصوص جنينها. تم تشخيص إصابة الجنين بالتثلث الصبغي 18 الكامل، وهو خلل في الكروموسومات يؤدي عادةً إلى الوفاة قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة. علاوة على ذلك، يصاب الجنين بمضاعفات صحية متعددة بما في ذلك الفتق السري، والعمود الفقري الملتوي، والقدم الحنفاء، وعدم انتظام الجمجمة والقلب.

لدى كوكس بالفعل طفلان، تم ولادتهما عبر عملية قيصرية. أخبرها أطبائها أن استمرار الحمل حتى نهايته سيعرضها لخطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، والسكري، ومضاعفات التخدير، وصعوبات في الحمل في المستقبل.

معربة عن إحباطها، قالت كوكس: "أحاول أن أفعل ما هو أفضل لطفلي ولنفسي، لكن ولاية تكساس تجعلنا نعاني. أحتاج إلى إنهاء حملي الآن حتى أحصل على أفضل فرصة لصحتي والحمل في المستقبل.

استمعت المحكمة العليا في تكساس مؤخرًا إلى الحجج المتعلقة بدعوى قضائية تتحدى قوانين الإجهاض في الولاية في حالات الحمل المعقدة مثل حالة كوكس. وتنظر المحكمة حاليًا فيما إذا كان حظر الإجهاض ينطبق على حالات الحمل غير القابلة للحياة. وكان قاضي مقاطعة ترافيس قد حكم سابقًا بأن هذه القوانين لا ينبغي أن تنطبق على المرضى الذين يعانون من حالات طبية تهدد حياتهم أو أولئك الذين يعانون من تشخيصات جنينية مميتة.

تسعى الدعوى القضائية التي رفعتها كوكس إلى إصدار أمر تقييدي مؤقت لمنع تطبيق حظر الإجهاض في تكساس ضدها وزوجها وطبيبها. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الدعوى إصدار حكم تفسيري ينص على أن حظر الإجهاض لا ينطبق على المرضى الذين يعانون من حالات طبية طارئة.

تسلط هذه القضية الضوء على المعركة القانونية المعقدة المحيطة بحقوق الإجهاض في تكساس وتثير تساؤلات حول التطبيق العملي وجدوى قيام النساء ذوات حالات الحمل المعقدة برفع دعاوى قضائية لطلب الإجهاض. سيكون لنتيجة هذه الدعوى آثار كبيرة على النساء اللاتي يواجهن ظروفًا مماثلة في الولاية.