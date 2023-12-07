مدرسة ثانوية في تكساس توقف طالباً عن العمل بسبب تصفيفة الشعر، مما يثير الجدل

وجدت مدرسة ثانوية في ولاية تكساس نفسها مرة أخرى في قلب الجدل حول سياسة قواعد اللباس الخاصة بها بعد إيقاف طالب أسود عن العمل لرفضه تغيير تسريحة شعره. داريل جورج، طالب مبتدئ في مدرسة باربرز هيل الثانوية، تم إيقافه عن العمل لمدة 13 يومًا لأن شعره لم يتوافق مع سياسة المدرسة عند تساقطه. هذه الحادثة هي الأحدث في المواجهة المستمرة منذ أشهر بين المدرسة وعائلة جورج، الذين يعتقدون أن قواعد اللباس تمييزية.

تم اعتبار ضفائر جورج المضفرة لأول مرة انتهاكًا لقواعد اللباس في أغسطس، عندما تم سحبه في البداية من الفصل الدراسي. وتقول عائلته إن العقوبة تتعارض مع قانون التاج، وهو القانون الذي تم سنه مؤخرًا في تكساس لمنع التمييز في الشعر على أساس العرق. ومع ذلك، تؤكد المدرسة أن قانون التاج لا يتناول طول الشعر.

واجهت منطقة المدارس المستقلة في باربرز هيل جدلاً مماثلاً في عام 2020 عندما مُنع طالب أسود آخر من حضور الأحداث المدرسية ما لم يقطع مواقعه. دافع مشرف المنطقة، جريج بول، عن السياسة في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنها تعلم الطلاب التوافق وإفادة الجميع.

قدمت عائلة جورج شكوى رسمية إلى وكالة التعليم في تكساس ودعوى قضائية اتحادية تتعلق بالحقوق المدنية ضد حاكم الولاية والمدعي العام والمنطقة التعليمية. ويقولون إن قانون اللباس يستهدف بشكل غير عادل الذكور السود ويفشل في تطبيق القانون الجديد ضد التمييز في الشعر.

ردًا على ذلك، رفعت المنطقة التعليمية دعوى قضائية للحصول على توضيحات بشأن ما إذا كانت قيود قواعد اللباس الخاصة بها تنتهك قانون التاج. سيكون لنتيجة هذه المعركة القانونية آثار كبيرة على قضايا التمييز ضد الشعر في المستقبل في تكساس، ومن المحتمل أن تشكل سابقة للولايات الأخرى.

تسلط الحادثة التي تعرض لها جورج الضوء على النضال المستمر ضد التمييز في الشعر وتثير أسئلة مهمة حول حدود سياسات قواعد اللباس في المدارس. ومع استمرار الكفاح من أجل المساواة في التعليم، فمن الأهمية بمكان أن تقوم المدارس وصناع السياسات بإعادة تقييم سياساتهم لضمان أنها عادلة وشاملة وخالية من أي شكل من أشكال التحيز العنصري.