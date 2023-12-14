الجلسة الخاصة تنتهي دون نجاح بشأن أولويات المحافظ

انتهت الجلسة الخاصة الرابعة في مبنى الكابيتول في تكساس يوم الثلاثاء دون أي تقدم في أولويات الحاكم جريج أبوت المتعلقة بسلامة المدارس ورواتب المعلمين وحسابات التوفير التعليمية ومشروع قانون الانتخابات. وكانت العقبة الأبرز هي اقتراح دعم المدارس الخاصة من خلال حسابات توفير التعليم، الأمر الذي تسبب في معركة طويلة طوال الدورات الخاصة.

ولم يتمكن المشرعون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيار المدرسة، مما أدى إلى فشل حزمة التعليم الشامل التي شملت تمويل سلامة المدارس، وزيادة المخصصات للمدارس العامة، وزيادة رواتب المعلمين. تم رفض الاقتراح في مجلس النواب بسبب ائتلاف من 21 جمهوريًا في مجلس النواب انضموا إلى الديمقراطيين.

العلاقة المتوترة بين رئيس مجلس النواب ديد فيلان والملازم الحاكم دان باتريك زادت من تعقيد العملية التشريعية. وانتقد باتريك فيلان لما اعتبره قيادة فاشلة، مشيرًا إلى أن العملية التشريعية "معطلة" بسبب افتقار رئيس مجلس النواب إلى الصدق والقيادة.

كان أحد ضحايا الجلسة الخاصة هو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 6، الذي كان يهدف إلى تغيير عملية الطعن في نتائج الانتخابات في المحكمة. قد يؤدي فشل مشروع القانون إلى تأخير تنفيذ الإعفاء الضريبي على الممتلكات، والذي يعتبر أحد الإنجازات المهمة التي حققها الجمهوريون في هذه الجلسة.

وبينما أعرب باتريك عن خيبة أمله، أشاد فيلان بإنجازات الجمهوريين في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي. وأثار الاحتكاك بين الزعيمين مخاوف بشأن فعالية المجلس التشريعي.

يعتقد النقاد، مثل النائب جيمس تالاريكو، أن نية الحاكم أبوت لم تكن أبدًا تمرير تشريعات ذات معنى للمدارس العامة. وأرجع تالاريكو عدم إحراز تقدم إلى الضغوط السياسية التي مارسها المحافظ لعرقلة تمويل التعليم العام.

وعلى الرغم من انتهاء الجلسة الاستثنائية، تمكن المشرعون من تمرير مشاريع القوانين المتعلقة ببناء الجدار الحدودي وتجريم الدخول غير القانوني إلى الحدود. ومع ذلك، فإن آفاق حسابات التوفير التعليمية لا تزال غير مؤكدة، مع عدم وجود تأكيد للدعوة لجلسة خاصة أخرى.

وأعرب المتحدث باسم الحاكم أبوت عن ثقته في مستقبل مبادرات اختيار المدارس، مشددًا على أن النضال من أجل اختيار المدرسة سيستمر حتى ينجح. ويخطط الحاكم للتعاون مع المشرعين والناخبين للدفاع عن اختيار المدارس في جميع أنحاء الولاية.