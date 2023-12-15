فتاة مجهولة الهوية سقطت في المركز الطبي بجامعة بايلور

تُركت فتاة صغيرة تدعى أليخاندرا في المركز الطبي بجامعة بايلور في دالاس في وقت سابق من هذا الأسبوع. تم توصيل الفتاة، التي يُعتقد أن عمرها حوالي ست سنوات، إلى غرفة الطوارئ بالمركز، ربما عن طريق والدتها. ومع ذلك، لم تتمكن من تقديم أي معلومات تعريفية لمساعدة المسؤولين في تحديد مكان أقاربها.

ومنذ ذلك الحين، تولت إدارة الأسرة وخدمات الحماية (DFPS) رعاية الفتاة وتستكشف حاليًا خيارات وضعها مع أفراد الأسرة الذين تمكنوا من التعرف عليها يوم الخميس. تم تحديد موعد لجلسة استماع في 14 ديسمبر لتحديد أفضل مسار لرعايتها.

ولا تزال الحادثة قيد التحقيق، وتعمل DFPS جاهدة لجمع المزيد من المعلومات حول الفتاة وظروفها. ومع ظهور تفاصيل جديدة، سيتم توفير التحديثات للجمهور.

ومن الأهمية بمكان المساعدة في جمع شمل هذه الفتاة الصغيرة مع عائلتها، حيث أنه من غير المعروف سبب تركها في المركز الطبي دون تحديد هويتها بشكل صحيح. تدرك DFPS أهمية إيجاد بيئة آمنة وداعمة لها وسوف تتخذ الترتيبات اللازمة وفقًا لذلك.

ويتم تشجيع المجتمع المحلي على التقدم بأي معلومات قد تساعد في التعرف على الفتاة أو تسليط الضوء على حالتها. معًا، يمكننا ضمان حصولها على الرعاية والدعم الذي تحتاجه وتستحقه.