تسرب كيميائي موجود في مصنع تكساس

أكدت السلطات في لابورت بولاية تكساس أنه تم احتواء تسرب الغاز السام في مصنع ألتيفيا للكيماويات. وأدى الحادث إلى نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج، رغم أن حالتهم غير معروفة حاليا. ومنذ ذلك الحين تم رفع أمر الإيواء في المكان الذي تم تنفيذه كإجراء احترازي.

أفادت شركة Altivia Chemicals أنها تعمل على احتواء تسرب غاز الفوسجين، وأمرت وكالات إدارة الطوارئ المحلية السكان القريبين وخمس منشآت كيميائية مجاورة بالاحتماء في أماكنهم. ومع ذلك، ذكر مكتب لابورت لإدارة الطوارئ (LPOEM) لاحقًا أنه لا توجد كميات يمكن اكتشافها من المنتجات الخطرة بالقرب من المنشأة أو في اتجاه الريح.

على الرغم من أن هذا الحادث كان مثيرًا للقلق، إلا أن آنا باراس، المدير التنفيذي المشارك في خدمات الدفاع عن العدالة البيئية في تكساس، أشارت إلى أن مثل هذه الحوادث ليست غير شائعة. شهدت المصانع الكيميائية في تكساس، مثل Altivia Chemicals، زيادة في الحوادث المتعلقة بإنتاج المواد الكيميائية لتصنيع البلاستيك.

ويشيع استخدام غاز الفوسجين، وهو الغاز المتسبب في التسرب، في تصنيع المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية والأدوية. وهو غاز عديم اللون ذو رائحة خانقة ويمكن أن يسبب مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك القيء وصعوبة التنفس وألم في الصدر وقضمة الصقيع في حالته السائلة.

كما قامت المنشآت الكيميائية القريبة الأخرى، بما في ذلك تلك المملوكة لشركة هاليبرتون وستيبان، برفع أوامرها بالبقاء في مكانها بعد احتواء التسرب. تم تحديد سبب التسرب على أنه تمزق في جهاز تحرير الضغط، وأوقفت شركة Altivia Chemicals مؤقتًا جميع العمليات في منشأة La Porte التابعة لها.

في حين أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بتصنيع المواد الكيميائية، فمن الأهمية بمكان بالنسبة للشركات والسلطات إعطاء الأولوية لتدابير السلامة وبروتوكولات الاستجابة للطوارئ لمنع مثل هذه الحوادث والتخفيف من حدتها.