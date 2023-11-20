الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

هل يجب على مجلس إدارة شركة تيسلا إيقاف إيلون موسك عن العمل بسبب تأييده لآراء معادية للسامية؟

دعا أحد المستثمرين في شركة تيسلا وخبير إداري بارز إلى إيقاف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، عن العمل من قبل مجلس إدارة الشركة لتأييده وجهات النظر المعادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعتقد جيري براكمان، رئيس مؤسسة First American Trust، أن ماسك تجاوز الحدود بموافقته على منشور معاد للسامية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة. يرى براكمان أن الرئيس التنفيذي لشركة عامة لا ينبغي أن ينشر الكراهية، بغض النظر عن حقوق حرية التعبير.

أدى هذا الجدل إلى قيام العلامات التجارية الكبرى مثل Disney وNBCUniversal وWarner Bros. Discovery بوقف إعلاناتها على المنصة المملوكة لـ Musk. في حين أن هذه الشركات لم تنسب قرارها بشكل مباشر إلى منشور ماسك، فقد تبين أن بعض إعلاناتها وُضعت بالقرب من محتوى معاد للسامية على المنصة.

يقترح "براكمان" أن يتم وضع " ماسك " في إجازة لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا ومطالبته بحضور التدريب على التعاطف و/أو العلاج. وهو يعتقد أن ثروة " ماسك " ولا براعته التقنية والتجارية لا تبرر تصريحاته، وأن سلوكه يشير إلى الحاجة إلى المساعدة.

ويوافق جيفري سونينفيلد، عميد دراسات القيادة في كلية ييل للإدارة، على أن مجلس إدارة شركة تيسلا يجب أن يتخذ الإجراءات اللازمة. ويجادل سونينفيلد بأنه يجب تعليق ماسك من منصب الرئيس التنفيذي وربما إعادة تعيينه كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا، مع الحد الأدنى من التأثير على سعر سهم الشركة.

ومع ذلك، يتمتع ماسك بسلطة كبيرة داخل تسلا، فهو ليس فقط الرئيس التنفيذي ولكنه أيضًا عضو في مجلس الإدارة وهو أكبر مساهم فردي. وبينما يطالب بعض المساهمين والخبراء مجلس الإدارة بمحاسبته، يعرب آخرون عن شكوكهم حول استعدادهم وقدرتهم على القيام بذلك بشكل فعال.

في النهاية، القرار يقع على عاتق مجلس إدارة شركة تيسلا. ويثير هذا الجدل تساؤلات مهمة حول مسؤوليات الرؤساء التنفيذيين في الشركات المتداولة علناً، وحدود حرية التعبير، وإلى أي مدى ينبغي لمجالس الإدارة التدخل في الآراء الشخصية التي يعبر عنها قادتهم.

س: من هو عضو مجلس إدارة تسلا؟

ج: يرأس روبين دينهولم مجلس إدارة شركة تيسلا، ويضم جيمس مردوخ، وصاحب رأس المال الاستثماري إيرا إرينبريس، وشقيق ماسك الأصغر كيمبال، وماسك نفسه. يتمتع Musk بنفوذ كبير باعتباره المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي وأكبر مساهم فردي في الشركة.

س: لماذا يطالب بعض المساهمين والخبراء بإيقاف ماسك عن العمل؟

ج: إنهم يعتقدون أن تأييد ماسك للآراء المعادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول بالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة عامة. ويقولون إن سلوكه يشوه العلامة التجارية للشركة وأنه يجب على مجلس الإدارة محاسبته ومعالجة أفعاله.

سؤال: كيف استجاب قادة الأعمال الآخرون لهذا الجدل؟

ج: بعض قادة الأعمال البارزين، مثل ملياردير صناديق التحوط بيل أكمان، وقفوا إلى جانب " ماسك " ودافعوا عنه ضد اتهامات معاداة السامية. ومع ذلك، انتقد آخرون، مثل روس جربر، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة جربر كاواساكي، سلوك ماسك وأعربوا عن قلقهم بشأن تأثيره على سمعة تسلا.