حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

مولد نانوي مرن قائم على الإسفنج لتجميع الطاقة في النقل البري والمائي

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
مولد نانوي مرن قائم على الإسفنج لتجميع الطاقة في النقل البري والمائي

طور علماء من معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (IOCAS) مولدًا نانويًا جديدًا يمكنه حصد الطاقة الميكانيكية والأمواج لحماية المواد المعدنية في وسائل النقل البرية والمائية. تعمل هذه التقنية، المعروفة باسم المولد النانوي الكهربائي الاحتكاكي (TENG)، على تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهرباء من خلال الحث الكهروستاتيكي والكهرباء الاحتكاكية.

يتكون TENG من إسفنجة مرنة للغاية ومقاومة للضغط، وعلى وجه التحديد إسفنجة Polydimethylsiloxane (PDMS) المحسنة. تم تعديل إسفنجة PDMS باستخدام صفائح نانوية من البوليدوبامين وTi3C2، مما يزيد بشكل كبير من إنتاج المولد النانوي بنسبة 236%. يعمل البوليدوبامين أيضًا على إطالة عمر Ti3C2. تتمتع إسفنجة PDMS المحسنة هذه بالقدرة على تحمل مئات من مرورات المركبات دون ضرر، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في النقل البري والمائي.

يمكن استخدام المولد النانوي لتتبع درجة الموجة في بيئات الموجات المحاكاة، مما يعكس شدة الموجات من خلال مخرجاته. لدعم هذه الوظيفة، تم تطوير برنامج مراقبة نسبي.

وقام الباحثون بتجربة قوالب قرابين مختلفة للإسفنجة، ووجدوا أن K2HPO4 هو الأكثر ملاءمة لإنشاء إسفنجة مرنة وقوية ذات هيكل مترابط ثلاثي الأبعاد. لا تعمل هذه الإسفنجة كمجمع للطاقة فحسب، بل تعمل أيضًا كمستشعر للقوة.

تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة المواد الوظيفية المتقدمة في 3 أغسطس 2023، الضوء على إمكانات هذه التكنولوجيا الجديدة لحماية المعادن الخضراء والصديقة للبيئة في الصناعة البحرية والتطبيقات الأخرى.

بشكل عام، يبشر هذا المولد النانوي المرن القائم على الإسفنج بحصاد فعال للطاقة وحماية المعادن في قطاعات النقل المختلفة، مما يساهم في الحفاظ على الطاقة منخفضة الكربون ومنع التآكل.

المرجع مجلة:
شو، H.، وآخرون. (2023) مولد نانوي مرن يعتمد على الإسفنج لتجميع الطاقة من وسائل النقل البرية والمائية. مواد وظيفية متقدمة. [المصدر: غير متوفر]

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

الأخبار

استكشاف نمو الاتصالات السلكية واللاسلكية في كوت ديفوار: الاتجاهات والفرص الرئيسية

سبتمبر 7، 2023
الأخبار

إحداث ثورة في أداء الشبكة: كيف تعمل معدات اختبار الترددات اللاسلكية العالمية على تحويل صناعة الاتصالات

سبتمبر 7، 2023
الأخبار

إحداث ثورة في الصناعات: مستقبل التصنيع العالمي المتكامل للكمبيوتر

سبتمبر 7، 2023

فاتك

تكنولوجيا

توفر تحديثات Android في سبتمبر 2023 دعمًا محسّنًا لـ FIDO2 لأرقام التعريف الشخصية

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

اكتشاف مستويات مثيرة للقلق من مقاومة المضادات الحيوية لدى جرحى الحرب في أوكرانيا

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

تقدم Microsoft الحماية القانونية لمستخدمي خدمات AI Copilot

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

تقوم المركبة الفضائية المثابرة التابعة لناسا بتوليد الأكسجين على سطح المريخ

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات