مولد نانوي مرن قائم على الإسفنج لتجميع الطاقة في النقل البري والمائي

طور علماء من معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (IOCAS) مولدًا نانويًا جديدًا يمكنه حصد الطاقة الميكانيكية والأمواج لحماية المواد المعدنية في وسائل النقل البرية والمائية. تعمل هذه التقنية، المعروفة باسم المولد النانوي الكهربائي الاحتكاكي (TENG)، على تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهرباء من خلال الحث الكهروستاتيكي والكهرباء الاحتكاكية.

يتكون TENG من إسفنجة مرنة للغاية ومقاومة للضغط، وعلى وجه التحديد إسفنجة Polydimethylsiloxane (PDMS) المحسنة. تم تعديل إسفنجة PDMS باستخدام صفائح نانوية من البوليدوبامين وTi3C2، مما يزيد بشكل كبير من إنتاج المولد النانوي بنسبة 236%. يعمل البوليدوبامين أيضًا على إطالة عمر Ti3C2. تتمتع إسفنجة PDMS المحسنة هذه بالقدرة على تحمل مئات من مرورات المركبات دون ضرر، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في النقل البري والمائي.

يمكن استخدام المولد النانوي لتتبع درجة الموجة في بيئات الموجات المحاكاة، مما يعكس شدة الموجات من خلال مخرجاته. لدعم هذه الوظيفة، تم تطوير برنامج مراقبة نسبي.

وقام الباحثون بتجربة قوالب قرابين مختلفة للإسفنجة، ووجدوا أن K2HPO4 هو الأكثر ملاءمة لإنشاء إسفنجة مرنة وقوية ذات هيكل مترابط ثلاثي الأبعاد. لا تعمل هذه الإسفنجة كمجمع للطاقة فحسب، بل تعمل أيضًا كمستشعر للقوة.

تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة المواد الوظيفية المتقدمة في 3 أغسطس 2023، الضوء على إمكانات هذه التكنولوجيا الجديدة لحماية المعادن الخضراء والصديقة للبيئة في الصناعة البحرية والتطبيقات الأخرى.

بشكل عام، يبشر هذا المولد النانوي المرن القائم على الإسفنج بحصاد فعال للطاقة وحماية المعادن في قطاعات النقل المختلفة، مما يساهم في الحفاظ على الطاقة منخفضة الكربون ومنع التآكل.

المرجع مجلة:

شو، H.، وآخرون. (2023) مولد نانوي مرن يعتمد على الإسفنج لتجميع الطاقة من وسائل النقل البرية والمائية. مواد وظيفية متقدمة. [المصدر: غير متوفر]