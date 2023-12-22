تواجه عبارة جزيرة Daufuskie تحدي النقل المؤقت

ملخص: سيتم نقل العبارة Daufuskie Island Ferry التابعة لمقاطعة بوفورت مؤقتًا بموجب أمر من المحكمة. في حين أكدت المقاطعة للسكان أنه يجري العمل على حل طويل الأمد، فمن المقرر أن يتم نقل الإصلاح المؤقت الحالي إلى CC. هبوط القارب هيج جونيور. تعرض موقع الإرساء الأصلي للأضرار أثناء إعصار ماثيو قبل سبع سنوات تقريبًا، ومنذ ذلك الحين يعمل من باكينجهام لاندينج. وقد خصص مجلس المحافظة 2.3 مليون دولار للانتقال الدائم، لكن المشروع لن يكتمل قبل الموعد النهائي الحالي، مما يخلق الحاجة إلى موقع مؤقت.

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عبّارة جزيرة Daufuskie تجد ملاذًا مؤقتًا في CC. هبوط القارب هيج جونيور

تواجه العبارة Daufuskie Island Ferry في مقاطعة بوفورت تحديًا جديدًا أثناء تنقلها عبر أمر نقل بتفويض من المحكمة. العبارة، التي رست مؤقتًا في باكنغهام لاندينج لمدة سبع سنوات تقريبًا بعد أن أحدث إعصار ماثيو دمارًا في موقعها الأصلي، يجب عليها الآن العثور على منزل مؤقت جديد.

واعترافًا بالإزعاج الناجم عن هذا الإصلاح المؤقت، أعربت هانا نيكولز، مسؤولة الإعلام العام بالمقاطعة، عن تقديرها لصبر الجميع. وأكدت للسكان أنه يجري البحث بنشاط عن حل أكثر ملاءمة على المدى الطويل.

ولسوء الحظ، فإن توقيت قرار المحكمة يترك مقاطعة بوفورت أمام معضلة لوجستية. وبينما خصص مجلس المقاطعة 2.3 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من أجل النقل الدائم، فإن المشروع لن يكتمل بحلول الموعد النهائي الذي حددته المحكمة في الأول من يناير.

أدخل سي.سي. Haige Jr. Boat Landing، الموقع المؤقت للعبّارة. تُعرف في المقام الأول بأنها مكان لصيد الأسماك للصيادين المحليين والقوارب الخاصة الصغيرة، وستكون الآن بمثابة نقطة رسو مؤقتة للعبّارة حتى إشعار آخر.

في حين أن الوضع الحالي أقل من مثالي، يظل قادة مقاطعة بوفورت ملتزمين بإيجاد حل مناسب على المدى الطويل. إن الأموال المخصصة، بالإضافة إلى تصميم جميع المعنيين، توفر الأمل في أن يكون لـ Daufuskie Island Ferry قريبًا موقع دائم يمكن للمقيمين والزوار الاعتماد عليه.

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