تكشف Telus عن عرض يوم الملاكمة الحصري لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة

تستقبل Telus، شركة الاتصالات الكندية البارزة، موسم العطلات بصفقة مثيرة مصممة خصيصًا لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB). في خطوة رائدة، تقدم Telus خطة غير محدودة لتجوال بيانات 5G تغطي كندا والولايات المتحدة والمكسيك مقابل 45 دولارًا شهريًا. ومع ذلك، للاستفادة من هذا العرض، يجب تسجيل أربعة خطوط على الأقل في الخطة. كمكافأة إضافية للعطلة، تتنازل Telus عن رسوم الاتصال المعتادة البالغة 60 دولارًا لجميع الخطوط.

توفير كبير في انتظار أصحاب الأعمال

تكمن جاذبية هذا العرض تحديدًا في التوفير الكبير في التكاليف الذي يحققه. عادةً، ستكلف خطة مماثلة العملاء الأفراد حوالي 100 دولار شهريًا أو 85 دولارًا شهريًا للعملاء الشخصيين الذين لديهم أربعة خطوط على الأقل. وبالتالي، يمثل عرض Telus Boxing Day فرصة لا مثيل لها للشركات للادخار.

تم الكشف عن عروض الهواتف الذكية

يمتد ربح Telus’s Boxing Day أيضًا إلى عروض بيع الهواتف الذكية الجذابة، بما في ذلك أحدث الموديلات من Apple، مثل iPhone. لم تمر هذه الصفقات دون أن يلاحظها أحد من قبل عملاء Telus SMB. نجح TheRFDuser، أحد هؤلاء العملاء، في تأمين أربعة خطوط بخطة اقتصادية بقيمة 45 دولارًا وحصل على أربعة هواتف ذكية من طراز Google Pixel 8 دون أي تكلفة إضافية. تم إكمال عملية التسجيل بأكملها بسهولة عبر الإنترنت من خلال موقع Telus الإلكتروني، متبوعة بمكالمة هاتفية مع ممثل Telus للاطلاع على التفاصيل الدقيقة.

عروض التكنولوجيا تكثر في يوم الملاكمة 2023

تعج صناعة الاتصالات الكندية بعدد كبير من العروض التقنية بمناسبة Boxing Day 2023، والتي تشمل خطط الهاتف المحمول والإنترنت. ومن المتوقع أن يحذو مقدمو الخدمات الآخرون، بما في ذلك Bell وFido وRogers، حذوهم ويعلنون عن صفقاتهم الخاصة في Boxing Day قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، لدى Telus عرض قادم للشركات يسمى PureFibre internet. باستخدام الرمز الترويجي HOLIDAY، يمكن للشركات توفير 5 دولارات شهريًا على إنترنت PureFibre، والحصول على رصيد فاتورة بقيمة 50 دولارًا، وحزمة PureFibre Internet وOptik TV لتوفير ما يصل إلى 460 دولارًا. وبروح هذا الموسم، انضمت سامسونج أيضًا من خلال التعهد بالتبرع بمبلغ 5 دولارات لمؤسسة TELUS Friendly Future Foundation مقابل كل هاتف يتم شراؤه.