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The Expanse: A Telltale الحلقة 4 متاحة الآن

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
The Expanse: A Telltale الحلقة 4 متاحة الآن

ملخص: الحلقة الرابعة من The Expanse: A Telltale Series بعنوان "الأشياء المستحيلة" متاحة الآن للعب. في هذه الحلقة، تبدأ الشخصية الرئيسية كامينا درامر، التي عبرت عنها كارا جي، في مهمة فردية صعبة بعد أحداث الحلقة السابقة. سيواجه اللاعبون خيارات يمكن أن تكون لها عواقب كارثية، على الرغم من أن درع Drummer يضمن عدم قتلها. تنتهي الحلقة في cliffhanger، مما يزيد من الترقب لإصدار الحلقة الأخيرة في 21 سبتمبر. سيحصل اللاعبون الذين طلبوا اللعبة مسبقًا على وصول مبكر إلى الحلقة الأخيرة في 20 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، تركز حلقة DLC على Chrisjen Avasarala، التي عبرت عنها Shohreh Aghdashloo، قيد التطوير وسيوفر للاعبين الفرصة لتجربة حدث تمت الإشارة إليه في البرنامج التلفزيوني ولكن لم يتم عرضه مطلقًا. من المقرر إصدار حلقة DLC التي تحمل عنوان "Archangel" في الخريف. The Expanse: A Telltale Series متاحة على أجهزة PS4 وPS5 وXbox One وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي.

مصادر:
– الامتداد: سلسلة حكاية الحلقة 4
– الامتداد: سلسلة حكاية الحلقة 5
- The Expanse: A Telltale Series DLC حلقة "رئيس الملائكة"

By فيكي ستافروبولو

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