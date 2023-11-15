صعود نظام iOS: تهديد لمستقبل نظام Android في أمريكا الشمالية

في السنوات الأخيرة، أصبحت هيمنة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android في نصف الكرة الغربي مهددة. في العام الماضي، بدأت الأمور تتغير مع تجاوز حصة شركة أبل في سوق نظام التشغيل iOS حصة نظام أندرويد في الولايات المتحدة، وهو الاتجاه الذي استمر في النمو. وقد لوحظ نفس النمط في كندا، حيث حافظت شركة أبل على ريادتها خلال معظم العقد الماضي.

القوة الدافعة وراء نجاح شركة أبل، وفقا لدراسة شاملة أجرتها شركة الاستثمار بايبر ساندلر، هي المراهقون. وكشف التقرير، الذي شمل أكثر من 9,000 مراهق في جميع أنحاء أمريكا، أن 87% من المراهقين يمتلكون حاليًا جهاز iPhone، وأن 88% منهم يعتزمون شراء هاتف iPhone التالي أيضًا.

ويمكن أن يُعزى أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التحول إلى النظام البيئي الفريد والناجح للغاية لشركة Apple. على عكس Android، تقدم Apple تكاملاً شاملاً وسلسًا بين أجهزتها، مما يخلق تجربة مستخدم لا مثيل لها. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها العلامات التجارية التكنولوجية الكبرى مثل جوجل، وسامسونج، وهواوي لتكرار هذا النظام البيئي، إلا أنها فشلت في تحقيق نفس المستوى من النجاح.

ومع ذلك، هناك تغيير محتمل في قواعد اللعبة يلوح في الأفق بالنسبة لمستخدمي Android. من المقرر أن تطلق شركة Qualcomm تقنية Snapdragon Seamless، والتي تهدف إلى سد الفجوة بين أجهزة Android وWindows. تم تصميم هذه التقنية متعددة المنصات لتزويد المستخدمين بتجربة مماثلة للتكامل السلس الذي يتمتع به مستخدمو Apple.

وبينما يركز تقرير بايبر ساندلر في المقام الأول على السوق الأمريكية، إلا أنه يمكن استقراء النتائج التي توصل إليها إلى المشهد الكندي أيضًا. مع استمرار هيمنة شركة Apple والجاذبية المتزايدة لنظام iOS البيئي، فمن الواضح أن مستقبل Android في أمريكا الشمالية يواجه تهديدًا كبيرًا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الحصة السوقية الحالية لنظام iOS مقارنة بنظام Android في نصف الكرة الغربي؟

ج: في الوقت الحالي، تفوق نظام iOS على نظام Android في حصة السوق في الولايات المتحدة، ولوحظ اتجاه مماثل في كندا.

س: ما هو السبب الرئيسي وراء تزايد حصة سوق iOS؟

ج: وفقًا لتقرير بايبر ساندلر، يمكن أن تعزى هيمنة نظام التشغيل iOS إلى التفضيل القوي لأجهزة Apple بين المراهقين.

س: ما الذي يميز نظام Apple البيئي عن Android؟

ج: يوفر نظام Apple البيئي تكاملاً سلسًا بين أجهزتها، مما يوفر للمستخدمين تجربة مستخدم متماسكة لا مثيل لها.

س: هل هناك إمكانية للأندرويد للحاق بالركب؟

ج: تهدف تقنية Snapdragon Seamless القادمة من Qualcomm إلى سد الفجوة بين أجهزة Android وWindows، مما قد يؤدي إلى تكافؤ الفرص وتقديم تجربة مماثلة لمستخدمي Android إلى نظام Apple البيئي.