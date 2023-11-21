الجيل التالي: تم الكشف عن Tecno Spark Go 2024 مع ترقيات مثيرة

كشفت شركة Tecno مؤخرًا عن أحدث هواتفها الذكية، Tecno Spark Go 2024، في ماليزيا والفلبين. بناءً على نجاح سابقتها، Tecno Spark Go 2023، يقدم هذا الطراز الجديد العديد من الترقيات المثيرة إلى الطاولة. في حين أن طراز 2023 يتميز بمعالج MediaTek Helio A22 SoC رباعي النواة، فإن طراز 2024 مدعوم بمجموعة شرائح Unisoc T606، مما يعد بتعزيز الأداء والكفاءة.

إحدى الميزات البارزة في Tecno Spark Go 2024 هي شاشة LCD عالية الدقة مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. والجدير بالذكر أن الشاشة تشتمل على منفذ ديناميكي يقوم بإنشاء رسوم متحركة منبثقة فريدة على شكل حبوب منع الحمل، تذكرنا بـ Dynamic Island من Apple. تضيف هذه الميزة المبتكرة لمسة من الأناقة إلى تجربة المستخدم الشاملة.

فيما يتعلق بالأجهزة، تم تجهيز Tecno Spark Go 2024 بوحدة UniSoC T606 SoC مقترنة بوحدة معالجة الرسومات Mali G57. كما أنه يتميز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها فعليًا حتى 8 جيجابايت، وما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع. بفضل سعة التخزين الكبيرة، يمكن للمستخدمين الآن تخزين المزيد من محتوى الوسائط المتعددة المفضل لديهم دون القلق بشأن نفاد المساحة.

وفي قسم الكاميرا، يتميز هاتف Tecno Spark Go 2024 بكاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ثانوية تعمل بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل موجودة في فتحة مثقوبة محاذاة مركزيًا في الجزء العلوي من الشاشة، مما يضمن التقاط صور سيلفي مذهلة.

يعمل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 10 وات. وهذا يضمن أن المستخدمين يمكنهم الاستمتاع بالاستخدام الممتد دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر. تعمل إضافة منفذ USB من النوع C ومستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب على تعزيز جانب الراحة والأمان للهاتف الذكي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو سعر وموعد توفر Tecno Spark Go 2024؟

ج: يتوفر Tecno Spark Go 2024 بأربعة خيارات للألوان وبسعر 399 رينغيت ماليزي (حوالي 7,200 روبية) في ماليزيا و3,899 بيزو فلبيني (حوالي 5,900 روبية) في الفلبين.

س: متى سيتم طرح هاتف Tecno Spark Go 2024 للبيع في الفلبين؟

ج: سيتم طرح هاتف Tecno Spark Go 2024 للبيع بدءًا من 25 نوفمبر في الفلبين.

س: ما هي خيارات الاتصال بجهاز Tecno Spark Go 2024؟

ج: يوفر هاتف Tecno Spark Go 2024 اتصال 4G وWiFi وBluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

بشكل عام، يعد Tecno Spark Go 2024 بمثابة خليفة جدير لسابقه، حيث يقدم ميزات وترقيات جذابة تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا. بفضل تصميمه الجذاب وأجهزته القوية وشاشته المحسنة، يتمتع هذا الهاتف الذكي بالقدرة على ترك علامة في السوق التنافسية.