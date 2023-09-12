Tecno Pova 5 Pro 5G: حقيبة مختلطة من الأداء والتصميم

يعد Tecno Pova 5 Pro 5G أحدث العروض المقدمة من الشركة، ويهدف إلى توفير تصميم فريد وأداء ألعاب. بسعر روبية. يتميز جهاز 14,999G هذا بسعر 5 دولارًا بتصميمه الخلفي الملتوي الذي يتميز بشرائط RGB LED المتعددة. يعتمد الجهاز تصميم ARC، مع إعداد كاميرا مزدوجة موجود في فتحة مميزة.

ستجد في المقدمة شاشة مقاس 6.78 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9 وزجاج باندا للحماية. يحتوي الجهاز على إطار أكثر سمكًا في الجزء السفلي مقارنة بالجوانب الأخرى وكاميرا أمامية مثقوبة بالقرب من الجزء العلوي.

من حيث التصميم، فإن هاتف Tecno Pova 5 Pro مصنوع من مادة البولي كربونات وله عامل شكل ضخم قليلاً. إنه متوفر بلونين – Dark Illusion و Silver Fantasy. هيكل الهاتف قوي ولا يشعر بالانزلاق في اليد.

يحتوي الجهاز على شاشة IPS LCD Full HD + مقاس 6.78 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. في حين أن الشاشة ساطعة بدرجة كافية وقابلة للاستخدام في الهواء الطلق، إلا أن هناك تناقضات طفيفة في الإضاءة الخلفية ومعدلات التحديث. ومع ذلك، فإن إعادة إنتاج الألوان وزوايا المشاهدة بشكل عام جيدة.

وفي قسم الكاميرا، يتميز هاتف Tecno Pova 5 Pro بنظام كاميرا مزدوج مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بدقة 0.8 ميجابكسل. توفر الكاميرا الرئيسية لقطات شخصية جيدة ولكنها تميل إلى زيادة وضوح الصور وتكافح مع النطاق الديناميكي. تطبيق الكاميرا ليس هو الأسرع، لكنه يوفر خيارات وأوضاعًا متنوعة. تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل بشكل جيد، خاصة بدون أوضاع التجميل، وهي مناسبة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تحت الغطاء، يتم تشغيل Pova 5 Pro بواسطة مجموعة شرائح MediaTek’s Dimensity 6080، مصحوبة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت. يعمل على نظام HiOS 13.1، استنادًا إلى Android 13، ويوفر تجربة مستخدم قابلة للتخصيص ومليئة بالميزات. يتعامل الهاتف مع تطبيقات متعددة بسلاسة ولكنه قد يسقط الإطارات من حين لآخر. أداء الألعاب مرضي، مع القدرة على تشغيل ألعاب مثل BGMI بمعدل 40 إطارًا في الثانية تقريبًا.

يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير ويأتي مزودًا بشاحن سريع بقدرة 68 واط، مما يوفر عمر بطارية يكفي ليوم واحد ووقت شحن سريع يصل إلى حوالي 70 دقيقة. تعمل ميزات الاتصال مثل 5G وWi-Fi وBluetooth وGPS بشكل جيد. كما يوفر الهاتف مكبرات صوت مناسبة لمشاهدة الفيديوهات وممارسة الألعاب.

في الختام، يقدم هاتف Tecno Pova 5 Pro 5G مجموعة مختلطة من الأداء والتصميم. على الرغم من أنه يتفوق في أداء الألعاب والاتصال، إلا أنه يعاني من بعض مشكلات الأداء وخيارات البرامج المشكوك فيها. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن جهاز 5G بميزانية محدودة وتصميم فريد من نوعه، فإن Tecno Pova 5 Pro يستحق الاهتمام.

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