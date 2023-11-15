TECNO's PHANTOM V Flip 5G: هواتف قابلة للطي تُحدث ثورة مع قدرات تصوير قوية

أطلقت العلامة التجارية الفرعية المتميزة لشركة TECNO، PHANTOM، هاتف PHANTOM V Flip 5G الذي غيّر قواعد اللعبة، وهو أول هاتف قابل للطي على الإطلاق من العلامة التجارية. لا يقدم هذا الجهاز المبتكر عامل شكل جديد للسوق فحسب، بل يُحدث أيضًا ثورة في الطريقة التي نلتقط بها الصور باستخدام نظام الكاميرا القوي الخاص به.

تم تجهيز هاتف PHANTOM V Flip 5G بإعداد كاميرا رائع بدقة 64 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + 32 ميجابكسل، مما يضع معيارًا جديدًا للهواتف القابلة للطي. تتميز الكاميرا الرئيسية بأعلى دقة في السوق، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط تفاصيل مذهلة بفتحة f/1.7 و1.6 ميكرومتر (4 في 1) بكسل. بفضل تقنيات TECNO المتقدمة مثل PDAF وISOCELL Pixel Isolation وPixel Fusion Algorithm، توفر الكاميرا أداءً ليليًا لا مثيل له، حتى في أحلك البيئات. بفضل إمكانيات الإضاءة المنخفضة المحسنة ودقة الألوان المحسنة، يضمن هاتف PHANTOM V Flip 5G أن تكون صورك دائمًا نابضة بالحياة ومليئة بالحياة.

سواء كنت من محبي صور السيلفي أو اللقطات الجماعية، فإن هاتف PHANTOM V Flip 5G يوفر لك كل ما تحتاجه. تعد الكاميرا الأمامية المزودة بفلاش مزدوج وضبط تلقائي للصورة بدقة 32 ميجابكسل مثالية لالتقاط صور سيلفي في الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل خوارزمية الفلاش المزدوج المزود بفتحة صغيرة وخوارزمية Super Flashlight. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الكاميرا بتركيز تلقائي على العين لتتبع الهدف بدقة، مما يؤدي إلى التقاط صور سيلفي ومدونات فيديو واضحة تمامًا.

لكن هاتف PHANTOM V Flip 5G هو أكثر من مجرد كاميرا قوية. يفتح هيكلها القابل للطي عالمًا من إمكانيات التصوير باستخدام نظام FreeCam المتقدم. يمكن للمستخدمين الآن التقاط اللحظات السحرية من جميع الزوايا، سواء كانت لقطات جماعية، أو صور سيلفي مفصلة بالكاميرا الخلفية، أو لقطات منخفضة الزاوية، أو لقطات متتابعة آسرة. من خلال الالتقاط الذي يتم التحكم فيه بالإيماءات والصوت، يمكنك إطلاق العنان لإبداعك دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف.

لا يتفوق هاتف PHANTOM V Flip 5G في الأداء الوظيفي فحسب، بل يتميز أيضًا بتصميمه الأنيق. ويتميز الجهاز بجلد كلاسيكي فاخر بنمط الليتشي، وهو شائع الاستخدام في الأزياء الفاخرة والمركبات المتطورة، مما يضفي لمسة من الرقي والأناقة. وهو متوفر بلونين أنيقين: Mystic Dawn و Iconic Black.

بفضل شاشة الغلاف المبتكرة والمتعددة الاستخدامات "The Planet"، يعيد هاتف PHANTOM V Flip 5G تصور الاستخدام المريح والتصميم المبهج. توفر شاشة AMOLED الدائرية مقاس 1.32 بوصة تحكمًا سهلاً بإبهام واحد وميزات قابلة للتخصيص مثل الخلفيات وTmojis والحيوانات الأليفة الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد والأدوات الذكية. يتم فتح الشاشة الرئيسية لتصبح شاشة FHD+ مقاس 3 بوصة خالية من التجاعيد، مما يوفر تجربة بصرية آسرة.

ولضمان الاستمتاع بكل هذه الميزات دون القلق بشأن عمر البطارية، تم تجهيز هاتف PHANTOM V Flip 5G ببطارية فائقة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. مع الشحن لمدة 15 دقيقة فقط، يمكنك الوصول إلى 50% من البطارية، وتستغرق عملية إعادة الشحن الكاملة 45 دقيقة فقط.

يضع هاتف PHANTOM V Flip 5G من TECNO معيارًا جديدًا للهواتف القابلة للطي، حيث يجمع بين إمكانيات التصوير المتقدمة والتصميم المبتكر. إنه جهاز يجسد حقًا جوهر التزام TECNO بتقديم التكنولوجيا المتطورة وتجارب المستخدم التي لا مثيل لها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي الميزة الرئيسية لـ PHANTOM V Flip 5G؟ الميزة الرئيسية لجهاز PHANTOM V Flip 5G هي نظام الكاميرا القوي بدقة 64 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + 32 ميجابكسل، والذي يسمح للمستخدمين بالتقاط صور مذهلة مع إمكانات الإضاءة المنخفضة المحسنة ودقة الألوان المحسنة. هل يحتوي هاتف PHANTOM V Flip 5G على كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي؟ نعم، يتميز هاتف PHANTOM V Flip 5G بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مزودة بفلاش مزدوج وضبط تلقائي للصورة، وهي مثالية لالتقاط صور سيلفي في الإضاءة المنخفضة. كما أنها تستخدم التركيز التلقائي على العين لتتبع الهدف بدقة. ما هي سعة بطارية هاتف PHANTOM V Flip 5G؟ تم تجهيز هاتف PHANTOM V Flip 5G ببطارية فائقة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر الطاقة طوال اليوم. كما أنه يدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات لإعادة الشحن السريع. ما هي الميزة الفريدة لتصميم هاتف PHANTOM V Flip 5G؟ يتميز هاتف PHANTOM V Flip 5G بشاشة غلاف متعددة الاستخدامات مخصصة تحمل اسم "The Planet"، وهي شاشة AMOLED دائرية مقاس 1.32 بوصة توفر تحكمًا سهلاً بإبهام واحد وميزات قابلة للتخصيص مثل الخلفيات والرموز التعبيرية والحيوانات الأليفة الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد. ما هي الألوان المتوفرة لـ PHANTOM V Flip 5G؟ يتوفر هاتف PHANTOM V Flip 5G بلونين أنيقين: Mystic Dawn وIconic Black.