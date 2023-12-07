التنقيب الأثري في نيوبورت يكشف عن قطع أثرية تاريخية غنية

ملخص: التنقيب الأثري المستمر في نيوبورت، كنتاكي يلقي ضوءًا جديدًا على تاريخ الجنرال جيمس تايلور بارك. وقد اكتشف فريق الخبراء والطلاب الذين يعملون في عملية التنقيب قطعة من الفخار الأمريكي الأصلي، مما يؤكد أن الأرض كانت مأهولة قبل بناء ثكنات نيوبورت في أوائل القرن التاسع عشر. تشمل النتائج أيضًا الفخار الإنجليزي وقطع الزجاج المعبأة، مما يوفر رؤى قيمة حول النظام الغذائي للناس والوضع الاقتصادي والاتجاهات الشعبية في ذلك الوقت. لا يعمل المشروع على تعميق فهمنا لماضي نيوبورت فحسب، بل يعمل أيضًا بمثابة تجربة تعليمية تحويلية للمشاركين المعنيين.

أثناء الحفر في الموقع، كشف باتريك كوجينز، طالب الدراسات العليا بجامعة شمال كنتاكي، عن أهمية الثكنات للتاريخ العسكري للمنطقة. وأشار إلى أن الثكنات لعبت دورًا مركزيًا، حيث كان كل حدث عسكري كبير في منطقة Tri-State إما يدور حول نيوبورت أو يعود إليها.

بالنسبة لكوجينز، يعد هذا التنقيب الأثري أكثر من مجرد مشروع أكاديمي؛ إنها طريقة لإعادة التاريخ إلى الحياة. إن اكتشاف القطع الأثرية مثل الفخار الأمريكي الأصلي والفخار الإنجليزي يمنحه ارتباطًا ملموسًا بالأشخاص الذين سبقونا. يعتقد كوجينز أن مثل هذه التجارب يمكن أن تجعل التاريخ أكثر ارتباطًا، خاصة بالنسبة لأساتذة التاريخ المستقبليين مثله.

تدرك مدينة نيوبورت أيضًا أهمية الحفاظ على الأهمية التاريخية للجنرال جيمس تايلور بارك. وبينما يتم النظر في مستقبل المتنزه، تريد المدينة التأكد من تذكر تاريخها الغني ودمجه في أي خطط للمضي قدمًا.

إن التنقيب الأثري المستمر في نيوبورت هو شهادة على أهمية فهم وتقدير ماضينا. ومن خلال اكتشاف هذه القطع الأثرية، يحافظ فريق الخبراء والطلاب على تاريخ المنطقة ويشجعون على التواصل بشكل أعمق مع تراثنا الإنساني المشترك.