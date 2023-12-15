يستمر عهد أزياء تايلور سويفت في مدينة نيويورك

حظيت مدينة نيويورك مرة أخرى بمشهد أزياء حيث زينت تايلور سويفت الموهوبة الشوارع بحضورها. جذبت الفنانة الحائزة على جائزة جرامي، والمعروفة بإحساسها الذي لا تشوبه شائبة بالأناقة، الانتباه بسهولة من خلال مجموعتها الأخيرة.

في خروج عن ملابسها الساحرة المعتادة، عرضت سويفت براعتها في الموضة في معطف أنيق منقوش بصدر واحد. المعطف، مع تنورة متطابقة وقمة سوداء كلاسيكية، ينضح بالبساطة والأناقة. أكملت مظهرها مع جوارب سوداء منقوشة ومضخات سوداء أنيقة، كل ذلك تم إبرازه بواسطة محفظة أنيقة باللون البني.

لم يتعثر اهتمام سويفت بالتفاصيل مطلقًا، حيث قامت بإضافة أحمر شفاهها المميز وكحل عين القطة. أضافت أقراط الدمعة الماسية المبهرة لمسة إضافية من السحر إلى الزي. من الواضح أن المغنية البالغة من العمر 33 عامًا تعرف كيف تدلي ببيان أينما ذهبت.

بعد عودتها إلى مدينة نيويورك بعد عطلة نهاية أسبوع رومانسية مع صديقها ترافيس كيلسي، واصلت سويفت إثارة إعجاب المعجبين باختياراتها للأزياء. خلال فترة وجودهما معًا، حضرت إحدى مباريات كيلسي مرتدية معطفًا أحمر اللون مما أثار تكهنات بين المعجبين. يعتقد الكثيرون أنها تشبه تلك التي كانت ترتديها سابقًا بريتاني ماهومز، شريكة كيلسي، مما أدى إلى نظرية مفادها أن سويفت ربما تكون قد استعارتها.

جنون الموضة لم يتوقف عند هذا الحد. وشوهدت سويفت أيضًا في حانة تحت عنوان عيد الميلاد في مدينة كانساس سيتي، وهي ترتدي ما يبدو أنه يتطابق مع سترات السنجاب مع زملاء كيلسي وشركائهم. قوبل هذا الاختيار المرح للملابس بالإثارة والتكهنات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توقع المعجبون إشارة إلى تغريدة كيلسي واسعة الانتشار عام 2011 حول سنجاب يستمتع بقطعة خبز.

يستمر عهد أزياء تايلور سويفت في أسر الجماهير، حيث يعرض قدرتها على المزج بين الأسلوب والبساطة دون عناء. مع كل ظهور علني، تعمل على ترسيخ مكانتها كرمز للأزياء وتترك المعجبين ينتظرون بفارغ الصبر بيانها المؤثر القادم في عالم الموضة.