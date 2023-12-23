تايلور سويفت وأصدقاؤها يستمتعون بليلة في مدينة نيويورك

شوهدت تايلور سويفت ومجموعتها من أصدقائها المشاهير، بما في ذلك سيلينا جوميز وكارا ديليفين وأنيا تايلور جوي وزوي كرافيتز، وهم يستمتعون بليلة فتيات في مدينة نيويورك. كانت جميع النساء يرتدين ملابس أنيقة عند خروجهن من المبنى معًا، حيث ارتدت سويفت معطفًا جلديًا مبطنًا بالصوف وسترة خضراء وتنورة منقوشة وأحذية حمراء طويلة. عرضت جوميز مميزاتها الشقراء مع معطف بطبعة ثعبان وتنورة متطابقة، بينما اختارت كرافيتز معطفًا أسمرًا كبيرًا وارتدت تايلور جوي غطاء رأس ومعطفًا أسود وكعبًا لامعًا.

وجاءت هذه النزهة بعد وقت قصير من إظهار سويفت دعمها لصديقتها إيما ستون في العرض الأول لفيلمها "أشياء سيئة". وصلت سويفت إلى الحدث مرتدية معطفًا من الفرو الصناعي ثم تحولت لاحقًا إلى ثوب أسود. أشادت ستون بصداقتهما، وأشادت بطاقة سويفت وقدرتها على التحمل أثناء أدائها.

وفي أخبار أخرى، يبدو أن غوميز أكدت علاقتها مع المتعاون بيني بلانكو على إنستغرام. وأعربت عن حبها له قائلة إنه أفضل شيء حدث لها على الإطلاق. عمل جوميز وبلانكو معًا على العديد من الأغاني، بما في ذلك "Single قريبا" و"Kill 'Em With Kindness".

أظهرت الليلة التي قضيتها في مدينة نيويورك العلاقة القوية بين سويفت وأصدقائها. من الواضح أن هؤلاء النساء الموهوبات والعصريات يستمتعن بقضاء وقت ممتع معًا، ودعم مساعي بعضهن البعض وبناء صداقات دائمة.