دراسة جديدة تكشف عن نتائج مفاجئة حول المدن ذات الأسعار المعقولة للأميركيين من الطبقة المتوسطة

سلطت دراسة حديثة أجراها معهد لودفيغ للرخاء الاقتصادي المشترك (LISEP) الضوء على أفضل وأسوأ المدن في الولايات المتحدة بالنسبة للأفراد من الطبقة المتوسطة والعاملة. وخلافا للاعتقاد السائد، تشير الدراسة إلى أن المدن التي لديها مساكن لا يمكن تحمل تكاليفها تقليديا قد توفر في الواقع المزيد من الفرص لهذه الفئة الديموغرافية.

سان خوسيه، كاليفورنيا، حيث يبلغ متوسط ​​سعر المنزل أكثر من 1.3 مليون دولار، تحتل المركز الأول في قائمة 50 منطقة مترو رئيسية تم تحليلها بواسطة LISEP. وفي تناقض صارخ، تحتل فريسنو، كاليفورنيا، التي تقع على بعد 150 ميلاً جنوب شرق البلاد، المركز الأخير بمتوسط ​​سعر منزل يبلغ حوالي 360,000 ألف دولار. قد تكون هذه التصنيفات بمثابة مفاجأة، حيث أن سان خوسيه معروفة بكونها واحدة من أغلى أسواق الإسكان في البلاد.

اكتشف الباحثون في LISEP أنه في حين شهدت مدن مثل سان خوسيه وسان فرانسيسكو معدلات تضخم كبيرة منذ عام 2005، إلا أن معدلات الأجور زادت أيضًا. ومن ناحية أخرى، شهدت فريسنو ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 66.7% في تكاليف المعيشة، وخاصة في أسعار المساكن، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بنسبة 3% للعامل العادي. ومن المثير للصدمة أن الدراسة تكشف أن ما يقرب من 60٪ من أسر الطبقة المتوسطة والعاملة في فريسنو تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية.

للحصول على رؤى أعمق حول قابلية العيش في مناطق مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قام الباحثون بتتبع التغيرات في أسعار المساكن، وتكاليف الغذاء، ونفقات رعاية الأطفال، وغيرها من الضروريات. وقاموا أيضًا بتحليل الأجور المعدلة وفقًا لتكلفة المعيشة والنسبة المئوية للسكان غير القادرين على تأمين وظائف بدوام كامل بأجر معيشي. ومن خلال النظر في هذه العوامل مجتمعة، يهدف برنامج LISEP إلى فهم الديناميكيات الاقتصادية التي تؤثر على السكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

تتحدى نتائج هذه الدراسة فكرة أن المدن باهظة الثمن تضر بطبيعتها بأفراد الطبقة المتوسطة. ويؤكد على حاجة صناع السياسات إلى فهم الخصائص الفريدة للاقتصادات الإقليمية وتأثيراتها على مجموعات الدخل المختلفة. وفي نهاية المطاف، فإنه يمهد الطريق أمام صنع سياسات أكثر مسؤولية وتعالج التحديات المحددة التي يواجهها الأميركيون من الطبقة المتوسطة والعاملة.

في حين أن التضخم المرتفع وسوق الإسكان المزدهر في السنوات الأخيرة جعلا شراء منزل أمرًا صعبًا على نحو متزايد بالنسبة لكثير من الناس، فإن هذه الدراسة تقدم منظورًا جديدًا حول القدرة على تحمل تكاليف المدن في جميع أنحاء البلاد. ويحث صناع السياسات على النظر في مجموعة واسعة من العوامل تتجاوز مجرد أسعار المساكن عند تقييم قابلية العيش والفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقة المتوسطة.