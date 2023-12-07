جندي مفقود بعد الحادث الذي وقع على جسر تالمادج، فورت ستيوارت تطلب مساعدة الجمهور

أصدرت فورت ستيوارت معلومات جديدة بشأن جندي قفز من جسر تالمادج في سافانا يوم الأحد. على الرغم من جهود البحث المستمرة، Spc. لم يتم العثور على إستيفان نيلسن بعد. ويتواصل الجيش الآن مع الجمهور للحصول على أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

تم إغلاق جسر تالمادج مؤقتًا عندما وصلت أطقم الطوارئ إلى مكان الحادث. نظرًا لطبيعة هذا الحادث، قامت منظمة التجارة العالمية باستثناء سياسة الإبلاغ المعتادة الخاصة بها وشاركت هذه التفاصيل على أمل جمع معلومات مهمة. يمكن تقديم نصائح مجهولة المصدر من خلال نموذج إرسال نصيحة عبر الإنترنت الخاص بـ Army CID.

شركة خاصة. تم إدراج Nielsen حاليًا في قائمة "مكان العمل غير معروف"، مما يعني أن الجيش غير قادر على تحديد موقعه. يتم استخدام هذه الحالة الإدارية عندما لا يمكن تأكيد موقع الجندي.

يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأهمية دعم الصحة العقلية للجنود والنساء. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني، فإن المساعدة متاحة. يعد 988 Suicide and Crisis Lifeline مصدرًا قيمًا يقدم الدعم الفوري. يمكن لأولئك المرتبطين بالجيش الضغط على الرقم 1 لخط الأزمات العسكرية.

فورت ستيوارت والسلطات ملتزمون بالعثور على Spc. Nielsen وتحث أي شخص لديه معلومات على التقدم. معًا، يمكننا دعم المحتاجين ومنع حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل.