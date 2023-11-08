نقدم لكم Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 - إصدار محدود من الأعجوبة

لا تفشل دوكاتي أبدًا في إبهار عشاق الدراجات النارية بابتكاراتها وتصميمها المذهل. هذا العام، في 7 نوفمبر 2023، كشفت بورجو بانيجال عن أحدث تحفة فنية لها، الإصدار المحدود من Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916. تشيد هذه الدراجة الاستثنائية بطراز 916 الشهير الذي صممه ماسيمو تامبوريني مع دمج عناصر حديثة وشكل مذهل يحتفل بلحظة انتصار كارل فوغارتي بصفته بطل العالم للسوبربايك لعام 1999.

ما يميز هذه الدراجة هو التصميم الحصري الذي صممه Centro Stile Ducati، والذي يسلط الضوء على السحر الخالد لـ 916 والنكهة المعاصرة لعام 2023. يقتصر إنتاج Panigale V500 SP4 2th Anniversario 30 على 916 وحدة فقط، وهو حلم جامعي. سيتم ترقيم كل دراجة نارية بشكل فردي وستكون مصحوبة بشهادة أصالة، مما يجعلها كنزًا حقيقيًا لأي متحمس لدوكاتي.

الآن، دعونا نستكشف مكونات الأداء التي تجعل هذه الآلة ذات الإصدار المحدود استثنائية حقًا. تهيمن ألياف الكربون على جماليات الدراجة، مع عناصر مثل مجاري الهواء المصنوعة من ألياف الكربون، والدرع الحراري على العادم، والأجنحة، وواقي الطين، وغطاء القابض الجاف، وحتى عجلات من ألياف الكربون خماسية الأضلاع. توفر هذه العجلات، التي يقل وزنها بثلاثة أرطال عن عجلات Marchesini المصقولة الموجودة في Panigale V4 S، انخفاضًا لا مثيل له في عزم القصور الذاتي بنسبة 26 بالمائة في الأمام و46 بالمائة في الخلف.

بالإضافة إلى مكونات ألياف الكربون، تتميز Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 بإعداد فرامل أمامي رائع يضم مساميك Brembo Stylema R مع قنوات تبريد. تأتي الأسطوانة الرئيسية Brembo MCS مزودة بأداة ضبط عن بعد، مما يسمح للركاب بضبط إعدادات الفرامل الخاصة بهم أثناء التنقل دون أي أدوات.

علاوة على ذلك، تشتمل هذه الدراجة الفائقة على القابض الجاف STM-EVO، وأوتاد قدم من الألومنيوم قابلة للتعديل، وناقل حركة سريع قياسي لأعلى ولأسفل، ونظام Ducati Data Analyser+ المتقدم. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الارتقاء بتجربة الركوب إلى المستوى التالي، تحتوي مجموعة السباق المصاحبة لكل دراجة على أغطية من الألومنيوم ومجموعة أدوات إزالة حامل لوحة الأرقام وغطاء القابض المفتوح ونظام Ducati Data Analyser+.

إذا كنت متشوقًا لامتلاك هذه الآلة الاستثنائية، فتأكد من زيارة وكيل Ducati المحلي الخاص بك في مارس 2024. وتذكر أنه مع توفر 500 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم، سيتم انتزاع هذه الأعجوبة ذات الإصدار المحدود بسرعة. يختلف السعر حسب المنطقة، حيث يبلغ سعر MSRP 45,995 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة و53,995 دولارًا كنديًا في كندا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم عدد وحدات Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 التي سيتم إنتاجها؟

سيتم تصنيع 500 وحدة فقط من هذه الدراجة ذات الإصدار المحدود.

2. ما هي الميزات الخاصة التي يقدمها Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916؟

تتميز هذه الدراجة النارية الاستثنائية بمكونات حصرية من ألياف الكربون، بما في ذلك قنوات الهواء والأجنحة والعجلات والمزيد. يتضمن أيضًا إعدادًا رائعًا للفرامل الأمامية، وقابض جاف STM-EVO، وأوتاد قدم من الألومنيوم قابلة للتعديل، ونظام Ducati Data Analyser+ المتقدم.

3. متى سيكون Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 متاحًا للشراء؟

ومن المقرر أن تصل الدراجة إلى وكلاء دوكاتي في جميع أنحاء العالم في مارس 2024، ولكن يجب التصرف بسرعة لأنها ستكون متاحة فقط حتى يتم بيع جميع الوحدات الـ 500.

4. ما هي تكلفة Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916؟

سوف يختلف السعر حسب المنطقة. في الولايات المتحدة، يبلغ سعر MSRP 45,995 دولارًا أمريكيًا، بينما في كندا، يبلغ 53,995 دولارًا كنديًا.