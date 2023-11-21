T-Force تكشف عن محركات أقراص Gen4 NVMe SSD بأسعار معقولة وعالية السرعة مع تشكيلة G70 وG50

T-Force، العلامة التجارية للألعاب الخاصة بمزود الذاكرة والتخزين Team Group Inc.، في مهمة لإحداث ثورة في تجربة الألعاب. اليوم، تفتخر T-Force بالإعلان عن إطلاق أحدث مجموعة من محركات أقراص SSD المخصصة للألعاب – G70 وG70 PRO وG50 وG50 PRO. تستخدم محركات أقراص SSD هذه واجهة PCIe Gen4x4 المتطورة وتتميز بوحدة التحكم الشهيرة InnoGrit التي توفر استقرارًا استثنائيًا.

إحدى الميزات البارزة لمحركات الأقراص T-Force G70 وG70 PRO SSD هي سرعات القراءة الرائعة التي تصل إلى 7000 ميجابايت/ثانية. من ناحية أخرى، توفر محركات الأقراص SSD G50 وG50 PRO سرعات مذهلة تصل إلى 5000 ميجابايت/ثانية. تم تصميم جميع محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة الأربعة بعامل الشكل M.2 2280 وهي مصحوبة بمشتت حرارة جرافين فائق النحافة حاصل على براءة اختراع من T-Force. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز طراز G70 PRO بمبدد حراري من سبائك الألومنيوم، مما يوفر للمستخدمين المزيد من خيارات التبريد.

إحدى المزايا الرئيسية لمجموعة SSD الجديدة من T-Force هي توافقها مع فتحة توسيع PS5 SSD، مما يضمن أن كلاً من لاعبي الكمبيوتر الشخصي ووحدات التحكم يمكنهم الاستفادة من القدرات عالية الأداء لمحركات أقراص PCIe 4.0 SSD هذه.

بفضل تقنية التخزين المؤقت SLC، يمكن لمحركات الأقراص G70 وG50 SSD أن تتناسب مع متطلبات الألعاب المختلفة. وفي الوقت نفسه، تدعم محركات الأقراص G70 PRO وG50 PRO SSD كلاً من التخزين المؤقت DRAM وSLC، مما يمنح اللاعبين خيارات متعددة لتحسين تجربة اللعب الخاصة بهم.

تعطي T-Force الأولوية لراحة البال لمستخدميها من خلال تجهيز محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة G70 وG70 PRO وG50 وG50 PRO PCIe 4.0 مع برنامج مراقبة SMART الحاصل على براءة اختراع من TEAMGROUP. يتيح هذا البرنامج للاعبين مراقبة صحة محركات أقراص SSD الخاصة بهم وإجراء الإعداد والاختبار بشكل ملائم لضمان الأداء الأمثل.

ستكون محركات الأقراص T-Force G70 وG70 PRO وG50 وG50 PRO PCIe 4.0 SSD متاحة للشراء في متجر Amazon بأمريكا الشمالية بحلول نهاية ديسمبر. استعد للانتقال إلى مستوى جديد من أداء الألعاب مع أحدث تشكيلة SSD من T-Force.

أسئلة وأجوبة

س: ما الذي يميز محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة T-Force G70 وG70 PRO؟

ج: توفر محركات الأقراص T-Force G70 وG70 PRO SSD سرعات قراءة تصل إلى 7000 ميجابايت/ثانية، مما يجعلها مثالية للاعبين الذين يطلبون تخزينًا عالي الأداء.

س: ما هي خيارات التبريد المتوفرة لمحركات أقراص T-Force SSD؟

ج: جميع محركات أقراص SSD الموجودة في مجموعة G70 وG50 تأتي مزودة بمشتتات حرارية رفيعة للغاية من الجرافين. يتميز متغير G70 PRO أيضًا بمبدد حراري من سبائك الألومنيوم لمزيد من التبريد.

س: هل يمكنني استخدام محركات أقراص SSD هذه مع جهاز PlayStation 5 الخاص بي؟

ج: نعم، تتوافق محركات أقراص T-Force SSD مع فتحة توسيع PS5 SSD، مما يسمح للاعبي وحدة التحكم بالاستفادة من قدراتها عالية السرعة.

س: كيف يمكنني مراقبة صحة محرك أقراص T-Force SSD الخاص بي؟

ج: توفر T-Force برنامج مراقبة SMART الحاصل على براءة اختراع، والذي يسمح للمستخدمين بتتبع حالة محركات أقراص SSD الخاصة بهم وتنفيذ إجراءات الإعداد والاختبار اللازمة بسهولة.