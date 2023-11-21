T-FORCE تكشف عن محركات أقراص SSD جديدة للألعاب مع أداء محسّن وحلول تبريد

أطلقت T-FORCE، وهي علامة تجارية مشهورة للألعاب تابعة لشركة Team Group Inc.، مؤخرًا أحدث تشكيلة من محركات أقراص SSD المخصصة للألعاب، مما يوفر تجربة ألعاب راقية لعشاقها. توفر محركات أقراص SSD الجديدة، وهي T-FORCE G70 وG70 PRO وG50 وG50 PRO، ميزات وتقنيات متقدمة لتعزيز الاستقرار والأداء.

باستخدام واجهة PCIe Gen 4×4، تشتمل محركات أقراص SSD هذه على وحدة تحكم InnoGrit، مما يضمن استقرارًا قويًا أثناء جلسات الألعاب المكثفة. مجهزة بمشتتات حرارية رفيعة للغاية من الجرافين، تتوفر جميع محركات أقراص SSD الأربعة في عامل الشكل M.2-2280 الشهير. تعمل مبددات حرارة الجرافين على تبديد الحرارة بكفاءة، مما يحافظ على الأداء الأمثل أثناء جلسات اللعب الممتدة.

والجدير بالذكر أن متغير G70 PRO يتميز أيضًا بمبدد حراري إضافي من سبائك الألومنيوم للمستخدمين الذين يبحثون عن حلول تبريد بديلة. تتوافق وحدة التبريد الفريدة هذه مع فتحة توسيع PS5 SSD، مما يوفر المرونة لكل من لاعبي الكمبيوتر ووحدات التحكم الذين يبحثون عن أداء متميز.

توفر محركات الأقراص T-FORCE G70 وG70 PRO SSD سرعات قراءة مذهلة تصل إلى 7000 ميجابايت/ثانية، مما يوفر أوقات تحميل سريعة وتجارب سلسة داخل اللعبة. وبالمثل، تحقق محركات أقراص G50 وG50 PRO SSD سرعات تصل إلى 5000 ميجابايت/ثانية، مما يضمن اللعب السلس ونقل البيانات بسرعة.

لتلبية تفضيلات المستخدم المتنوعة، تدعم محركات الأقراص T-FORCE G70 وG50 SSD تقنية التخزين المؤقت SLC. بالإضافة إلى ذلك، توفر إصدارات PRO من محركات أقراص SSD هذه كلاً من التخزين المؤقت DRAM وSLC، مما يوفر حل تخزين مؤقت قابل للتخصيص يعمل على زيادة الأداء إلى الحد الأقصى.

تتميز جميع محركات أقراص M.2 2280 SSD الأربعة بوحدات تحكم InnoGrit، مما يضمن الاستقرار والموثوقية للاعبين الذين يطلبون اللعب دون انقطاع.

علاوة على ذلك، قامت T-FORCE بتجهيز محركات أقراص SSD الجديدة للألعاب ببرنامج مراقبة SMART الحاصل على براءة اختراع. يمكّن هذا البرنامج المستخدمين من مراقبة صحة محركات أقراص SSD الخاصة بهم، وإجراء الإعداد السهل، وإجراء اختبارات لتقييم جودة وأداء أجهزة التخزين الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن تكون محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة T-FORCE G70 وG70 PRO وG50 وG50 PRO PCIe 4.0 متاحة في متجر أمازون بأمريكا الشمالية بحلول نهاية ديسمبر. لمزيد من المعلومات حول التوافر والأسعار، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة Team Group ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو عامل الشكل الذي تأتي به محركات أقراص الحالة الصلبة الجديدة للألعاب T-FORCE؟

تأتي محركات أقراص SSD المخصصة للألعاب T-FORCE الجديدة بعامل الشكل M.2-2280.

2. ما هي حلول التبريد المقدمة مع T-FORCE G70 PRO SSD؟

يتضمن محرك الأقراص T-FORCE G70 PRO SSD كلاً من مبددات حرارة الجرافين فائقة النحافة ومبدد حراري من سبائك الألومنيوم لتحسين أداء التبريد.

3. ما هي سرعات القراءة لمحركات الأقراص T-FORCE G70 وG50 SSD؟

يتميز محرك T-FORCE G70 SSD بسرعات قراءة تصل إلى 7000 ميجابايت/ثانية، بينما يحقق محرك G50 SSD سرعات تصل إلى 5000 ميجابايت/ثانية.

4. هل تدعم محركات الأقراص T-FORCE G70 وG50 SSD تقنية التخزين المؤقت SLC؟

نعم، تدعم محركات الأقراص T-FORCE G70 وG50 SSD تقنية التخزين المؤقت SLC لتحسين الأداء.

5. كيف يمكنني مراقبة صحة محرك الأقراص SSD الخاص بألعاب T-FORCE؟

قامت T-FORCE بتطوير برنامج مراقبة SMART الحاصل على براءة اختراع، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة صحة محركات أقراص SSD الخاصة بهم وإجراء اختبارات الأداء.