تقديم النظام 7: انفجار من الماضي على متصفح الويب الخاص بك

هل تتذكر الأيام الخوالي لأنظمة تشغيل Mac الكلاسيكية؟ حسنًا، يمكنك الآن أن تعيش تجربة الحنين تلك مباشرة من متصفح الويب الخاص بك. قام المطور ليوناردو روسو بإنشاء محاكي System 7.0.1 على الويب، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل Mac OS 7 على أجهزتهم الحديثة.

كان System 7، وهو أول نظام تشغيل Mac كلاسيكي تمت إعادة تسميته لاحقًا باسم Mac OS، نظام تشغيل مبتكر سيطر على منصة Macintosh من عام 1991 إلى عام 1997. وقد قدم مجموعة من الميزات المبتكرة ولكنه واجه أيضًا نصيبه العادل من الجدل. مع التحول من سلسلة Motorola 68000 إلى PowerPC، ترك النظام 7 نماذج Macintosh القديمة ذات الأقراص المرنة خلفه، مما أدى إلى خيبة الأمل بين بعض المستخدمين المخلصين. بالإضافة إلى ذلك، تطلب النظام كميات أكبر من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما تسبب في معاناة حتى نماذج محركات الأقراص الثابتة.

لتجربة System 7 على متصفح الويب الخاص بك، ما عليك سوى زيارة موقع الويب الذي أنشأته Russo. عند الوصول، سيتم تنزيل صورة قرص بحجم 6 ميجا بايت، ويستغرق ذلك بضع ثوانٍ فقط على معظم اتصالات النطاق العريض. بمجرد التنزيل، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى جهاز Macintosh افتراضي يعمل بمواصفات عام 1991، مكتملًا بالتطبيقات القياسية التي لخصت تجربة Mac خلال تلك الحقبة.

لا يعد محاكي System 7 المستند إلى الويب بمثابة رحلة مثيرة لعشاق أجهزة Mac فحسب، بل يعد أيضًا بمثابة شهادة على براعة المطورين المعاصرين. من خلال استخدام المحاكي مفتوح المصدر Mini vMac، أتاح Russo لأي شخص إعادة النظر في نظام التشغيل Mac OS الشهير في الماضي.

فلماذا الانتظار؟ انتقل إلى موقع المحاكي وانغمس في عالم System 7. استمتع بالبساطة، وتعجب من الميزات الرائدة، وقدّر الحنين الذي يقدمه هذا المحاكي المستند إلى الويب. أعد سحر نظام التشغيل Mac OS 7، كل ذلك ببضع نقرات فقط على متصفح الويب المفضل لديك.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

هل يمكنني تشغيل System 7 على أي جهاز؟

نعم، يمكنك تشغيل System 7 على أي جهاز باستخدام متصفح ويب يدعم المحاكي المستند إلى الويب. سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا، طالما أن لديك اتصال بالإنترنت، فأنت على ما يرام.

هل هناك أي تكاليف مرتبطة باستخدام محاكي System 7 المستند إلى الويب؟

لا، المحاكي مجاني للاستخدام. قام المطور ليوناردو روسو بسخاء بجعله مفتوح المصدر، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بحنين النظام 7 دون أي عوائق مالية.

هل يمكنني حفظ تقدمي أو ملفاتي أثناء استخدام المحاكي؟

لسوء الحظ، لا يدعم محاكي System 7 المستند إلى الويب حفظ التقدم أو الملفات. بمجرد إغلاق علامة تبويب المحاكي أو تحديث الصفحة، سيتم فقدان جميع التغييرات التي تم إجراؤها داخل جهاز Macintosh الظاهري.

هل هناك أي أنظمة Macintosh كلاسيكية أخرى متوفرة في المحاكيات المستندة إلى الويب؟

في حين أن محاكي System 7 المستند إلى الويب يعد ابتكارًا استثنائيًا، إلا أن هناك أيضًا محاكيات متاحة لأنظمة تشغيل Macintosh الكلاسيكية الأخرى. لقد عمل المطورون على محاكاة أنظمة التشغيل Mac OS 8، وMac OS 9، وحتى الإصدارات السابقة من نظام Macintosh. سيقودك البحث السريع على الإنترنت إلى خيارات متنوعة لاستكشافها.