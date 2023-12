استكشاف إصدارات الألعاب الجديدة في 21 ديسمبر 2023

By

في ملخص هذا الأسبوع، لدينا مجموعة متنوعة من إصدارات الألعاب التي يمكنك استكشافها. بدءًا من مغامرات التوجيه والنقر الملائمة للأطفال وحتى الروايات المرئية الجذابة وألعاب الآركيد الكلاسيكية المليئة بالإثارة، هناك ما يناسب الجميع.

أولاً، لدينا "Pajama Sam 3: أنت ما تأكله من رأسك إلى قدميك" و"Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish سارقوه في Briny Gulch". تعد هذه الألعاب الكلاسيكية من نوع Humongous Entertainment بمثابة متعة كبيرة للعب مع الأطفال الصغار أو لأولئك الذين يشعرون بالحنين إلى ألعاب طفولتهم المفضلة.

لمحبي الغموض والموضوعات الخارقة للطبيعة، تقدم "The Curse of Kudan" تجربة رواية بصرية بموضوع يوري ستبقيك على حافة مقعدك. انضم إلى مجموعة من الفتيات أثناء كشفهن عن أسرار غامضة وكشف الأسرار الكامنة وراء لعنة مميتة.

إذا كنت تبحث عن تجربة منصة فريدة من نوعها، فإن "GeoJelly" يستحق التدقيق. وبفضل عناصر الألغاز والبطل الغريب، ستتمكن من التنقل عبر أكثر من خمسين مستوى باستخدام قدراتك في القفز فقط.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الإثارة، تقدم لعبة "100 Demon Fantasia" تجربة قتالية مثيرة ولكن غير عادية بعض الشيء. قد لا تكون اللعبة الأكثر صقلًا، لكنها بالتأكيد تتمتع بسحرها بالنسبة لأولئك الذين يقدرون طريقة اللعب غير التقليدية.

يحكي فيلم "لعنة كودان" قصة مثيرة عن تحقيق غامض غامض تجريه مجموعة من الفتيات. ما هي الأسرار الكامنة وراء اللعنة؟ هل يمكنهم حل الضغينة الخارقة للطبيعة قبل فوات الأوان؟

في "النمو"، ستبدأ رحلة لاستعادة الطبيعة إلى الأرض القاحلة. قم بتوصيل مجموعات من الطبيعة، واستفد من القدرات الفريدة للحيوانات، وشاهد عالمك ينبض بالحياة. مع الخرائط التي تم إنشاؤها إجرائيا، هناك إمكانية إعادة تشغيل لا نهاية لها.

"Backroom: Constructions" عبارة عن مزيج من لعبة الحركة متساوية القياس ولعبة الصياغة. إن أسلوبها الفني المميز وأسلوب لعبها الغامض يجعلها خيارًا مثيرًا للاهتمام لأولئك الذين يستمتعون بكشف الأسرار.

إذا كنت في مزاج للعبة البقاء على قيد الحياة المثيرة لمصاصي الدماء، فإن لعبة "20 Minutes Till Dawn" تقدم لك تجربة ممتعة. انتبه إلى أنه يحتوي على صور مبهرجة، لذا فهو غير مناسب للأفراد الذين لديهم حساسية للضوء.

لمحبي ألعاب الأركيد الكلاسيكية، تعد لعبة "Arcade Archives Mystic Warriors" إضافة لا بد منها إلى مجموعتك. توفر لعبة الحركة هذه المكونة من أربعة لاعبين نفس الإثارة التي توفرها الألعاب مثل Sunset Riders.

وأخيرًا، عد بالزمن إلى الوراء مع "Eggconsole Silpheed PC-8801mkIISR" و"Eggconsole Hydlide PC-8801". توفر عمليات إطلاق النار القديمة هذه لمحة عن تاريخ الألعاب ومن المؤكد أنها ستسعد المتحمسين.

مع مجموعة من الأنواع وأساليب اللعب، توفر إصدارات الألعاب لهذا الأسبوع شيئًا يناسب الجميع. سواء كنت في حالة مزاجية لخوض مغامرة مليئة بالحنين إلى الماضي أو تتوق إلى تجربة ألعاب جديدة وفريدة من نوعها، فستجد هنا عنوانًا سيجذب اهتمامك. ألعاب سعيدة!