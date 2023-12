تشق مغامرات الإشارة والنقر الكلاسيكية من شركة Humongous Entertainment طريقها إلى Nintendo Switch. Pajama Sam 3: أنت ما تأكله من رأسك إلى قدميك وFreddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch متاحة الآن للشراء. هذه الألعاب مثالية للأطفال الصغار وتوفر ساعات من اللعب الممتع. إذا كنت تبحث عن تجربة تثير الحنين أو لعبة للاستمتاع بها مع جميع أفراد العائلة خلال العطلات، فلا تبحث سوى عن Pajama Sam 3 وFreddi Fish 4.

ألغاز خارقة للطبيعة في لعنة كودان

لعنة كودان هي رواية بصرية تحت عنوان يوري تتبع مجموعة من الفتيات يبحثن في ألغاز غامضة. أثناء تعمقهم في لعنة معينة، يكتشفون سلسلة من أسرار الماضي التي تغذي ضغينة خارقة للطبيعة. تقدم هذه اللعبة المذهلة بصريًا تقلبات ومنعطفات من شأنها أن تبقي اللاعبين منشغلين. هل تستطيع الفتيات حل اللغز والهروب من العواقب المميتة للعنة؟ اكتشف ذلك في لعنة كودان.

القفز ولغز طريقك من خلال GeoJelly

GeoJelly هي لعبة منصات فريدة من نوعها تحتوي على عناصر ألغاز تقدم آلية لعب فريدة من نوعها. في هذه اللعبة، ستلعب دور مخلوق هلامي ولا يمكنك القفز إلا للتنقل بين المستويات. هدفك هو الهروب من المختبر أثناء جمع الماس لفتح مستويات أكثر تحديًا. مع أكثر من خمسين مستوى للاستكشاف، توفر GeoJelly تجربة لعب مليئة بالتحديات والإدمان لعشاق ألعاب المنصات.

انطلق في مغامرة مليئة بالإثارة في 100 Demon Fantasia

ادخل إلى عالم 100 Demon Fantasia الفوضوي، وهي لعبة حركة مشاجرة مكثفة. على الرغم من أن طريقة اللعب قد تكون سيئة بعض الشيء، إلا أن هناك سحرًا معينًا لآليات القتال الفريدة للعبة. مقابل 9.99 دولارًا، يمكن للاعبين الانغماس في هذه المغامرة المليئة بالإثارة ومواجهة جحافل الشياطين. تعد نفسك لمعركة برية وصعبة.

هل يمكنك خداع الوقت في ثلاث دقائق إلى ثمانية؟

في ثلاث دقائق إلى ثمانية، تجد نفسك في حلقة زمنية حيث من المقرر أن تموت شخصيتك الرئيسية في الساعة 7:57. أثناء تنقلك عبر اللعبة، يجب عليك كشف الغموض وإيجاد طريقة لتجنب هذا المصير المأساوي. تقدم لعبة المغامرة هذه فرضية مقنعة وآليات لعب مثيرة للاهتمام. هل يمكنك التحرر من الحلقة الزمنية وإعادة كتابة مصيرك؟ الجواب ينتظر في ثلاث دقائق إلى ثمانية.

استعادة الطبيعة في النمو

في النمو، تشرع في رحلة لإحياء الأرض القاحلة من خلال ربط مجموعات من الطبيعة. استفد من القدرات الفريدة للحيوانات المختلفة لتوسيع خريطتك وفتح مناطق جديدة. باستخدام الخرائط التي تم إنشاؤها إجرائيًا، يمكن للاعبين الاستمتاع بإمكانيات اللعب التي لا نهاية لها. انغمس في عالم النمو الهادئ والغامر وأعد اكتشاف جمال الطبيعة.

كشف الغموض في الغرفة الخلفية: الإنشاءات

Backroom: Constructions هي لعبة مثيرة للاهتمام تجمع بين الحركة المتساوية القياس وعناصر التصنيع. انغمس في عالم مليء بالغموض واكتشف الأسرار التي تكمن بداخله. يضيف الأسلوب الفني المميز للعبة وآليات اللعب إلى تفردها. إذا كنت تستمتع بالألعاب التي تبقيك في حالة تخمين، فجرّب Backroom: Constructions وابدأ في مغامرة غامضة.

البقاء على قيد الحياة في الليل في 20 دقيقة حتى الفجر

استعد للعبة مثيرة أخرى بأسلوب Vampire Survivors، 20 Minutes Till Dawn. مع موضوع رائع وطريقة لعب قوية، تقدم هذه اللعبة تجربة مثيرة لمحبي هذا النوع. على الرغم من أنه يمكن أن يكون مبهرجًا من الناحية البصرية، إلا أنه يوفر البديل المثالي أثناء انتظار آخر تحديث لـ Vampire Survivors. جهز نفسك لليلة من البقاء والحركة المكثفة في 20 دقيقة حتى الفجر.

استمتع بتجربة لعبة الآركيد الكلاسيكية للمحاربين الغامضين

وصلت لعبة الآركيد Mystic Warriors من شركة Konami عام 1993، أخيرًا إلى وحدات التحكم المنزلية، بما في ذلك Nintendo Switch. من خلال الحركة التي تضم أربعة لاعبين وأسلوب اللعب سريع الوتيرة، تقدم Mystic Warriors تجربة مليئة بالأدرينالين تذكرنا بألعاب مثل Sunset Riders. إذا كنت من محبي ألعاب الآركيد الكلاسيكية في التسعينيات، فتأكد من إضافة Mystic Warriors إلى مجموعتك.

ادخل إلى تاريخ الألعاب مع Eggconsole Silpheed PC-8801mkIISR

شاهد خدعة سحرية أثناء اللعب مع Silpheed، اللعبة التي ظهرت لأول مرة في عام 1986. على الرغم من عمرها، تعرض Silpheed تأثيرًا ثلاثي الأبعاد مقنعًا يضيف إلى مشهدها. انغمس في لعبة إطلاق النار الكلاسيكية هذه واستمتع بتجربة الحنين إلى تاريخ الألعاب. على الرغم من أنه قد لا يكون له تأثير في مشهد الألعاب اليوم، إلا أن Silpheed يقدم رحلة ممتعة عبر ممر الذاكرة لعشاق الألعاب.

اكتشف أصول ألعاب تقمص الأدوار اليابانية باستخدام Eggconsole Hydlide PC-8801

انغمس في أصول ألعاب تقمص الأدوار اليابانية مع Hydlide، أحد أجداد هذا النوع. على الرغم من أن هذه السلسلة قد لا تكون معروفة جيدًا في الغرب، إلا أنها لعبت دورًا مهمًا في إلهام عناوين RPG المستقبلية. استمتع بتجربة السحر وآليات اللعب التي أرست الأساس للامتيازات المحبوبة مثل Ys. إذا كنت من محبي تاريخ ألعاب تقمص الأدوار، فلا تفوت لعبة Hydlide.