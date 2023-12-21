مقال: ألعاب جديدة عليك تجربتها والاستمتاع بموسم الأعياد هذا!

ملخص: استعد للتعمق في مجموعة مختارة من الألعاب الجديدة والمثيرة في الوقت المناسب لموسم العطلات! سواء كنت تبحث عن مغامرات مناسبة للأطفال أو ألغاز مثيرة، فإن هذه الإصدارات تقدم شيئًا للجميع. لذا، احصل على وحدات التحكم الخاصة بك واستعد لبعض متعة الألعاب!

بيجامة سام 3: أنت ما تأكله من رأسك إلى قدميك

انضم إلى Pajama Sam في مغامرته الثالثة وهو يشرع في مهمة لاكتشاف الحقيقة وراء لغز غريب. تعتبر لعبة التوجيه والنقر الكلاسيكية هذه مثالية للأطفال والكبار على حد سواء، وسوف تبقيك مستمتعًا لساعات.

سمكة فريدي 4: حالة لصوص سمك الخنزير في بريني جولتش

استعد للغوص تحت الماء واكتشف أسرار المحيط في هذه اللعبة الساحرة. ساعد Freddi Fish في حل قضية سارقي سمك الخنزير وإعادة السلام إلى Briny Gulch. إنها لعبة لا بد منها لمحبي سلسلة Freddi Fish الأصلية.

لعنة كودان

ادخل إلى عالم من الألغاز الغامضة والأحقاد الخارقة للطبيعة في هذه الرواية المرئية التي تحمل عنوان يوري. اتبع مجموعة من الفتيات أثناء اكتشافهن الحقيقة وراء لعنة خطيرة قبل فوات الأوان. بفضل الأعمال الفنية المذهلة وسرد القصص المثير للاهتمام، من المؤكد أن هذه اللعبة ستأسر خيالك.

جيوجيلي

استعد لتجربة منصة فريدة من نوعها في GeoJelly. انتقل عبر الألغاز الصعبة باستخدام قوة القفز وحدها. باعتبارك مخلوقًا هلاميًا، يجب عليك الهروب من المختبر وجمع الماس على طول الطريق. مع أكثر من خمسين مستوى للتغلب عليها، ستبقيك هذه اللعبة متيقظًا.

100 شيطان فانتازيا

استمتع بتجربة إثارة القتال المكثف في هذه اللعبة الرائعة والساحرة. قاتل ضد الشياطين بينما تكتشف أسرار عالم خيالي. على الرغم من مراوغاتها، توفر هذه اللعبة الإثارة والمغامرة لأي متحمس لألعاب الحركة.

ثلاث دقائق إلى ثمانية

انطلق في مغامرة تحاكي الزمن حيث كل ثانية لها أهميتها. ابحث عن طريقة لتجنب مصيرك الوشيك وإعادة كتابة مصيرك. مع النهايات المتعددة واللعب المذهل، ستبقيك هذه اللعبة في حالة تخمين حتى النهاية.

التسويق

أعد التواصل مع الطبيعة في هذه اللعبة المنعشة التي تختبر قدرتك على إحياء الأراضي القاحلة. استخدم حيوانات مختلفة وقدراتها لتوسيع خريطتك وإنشاء نظام بيئي نابض بالحياة. مع الخرائط التي تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية، فإن الاحتمالات لا حصر لها.

الغرفة الخلفية: الإنشاءات

انغمس في عالم غريب من الحركة والحرف متساوي القياس في Backroom: Constructions. اكتشف الألغاز المخفية داخل هذه اللعبة الفريدة واكتشف ما إذا كان بإمكانك حل ألغازها. بفضل أسلوبها الفني المميز، فمن المؤكد أنها ستكون تجربة مثيرة للاهتمام.

20 دقائق حتى الفجر

البقاء على قيد الحياة في ليلة مليئة بمصاصي الدماء في 20 دقيقة حتى الفجر. انتقل عبر المستويات الصعبة وحارب جحافل المخلوقات المتعطشة للدماء. بفضل موضوعها الغامر وأسلوب اللعب المكثف، تعد هذه اللعبة مثالية لأولئك الذين يتوقون إلى بعض الإثارة المليئة بالأدرينالين.

أرشيف الممرات الصوفي ووريورز

عد إلى العصر الذهبي لألعاب الآركيد مع Mystic Warriors. انضم إلى ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء وابدأ في مغامرة ملحمية مليئة بالإثارة. إذا كنت من محبي ألعاب الآركيد الكلاسيكية، فهذا أمر ضروري لمجموعتك.

Eggconsole Silpheed PC-8801mkIISR وEggconsole Hydlide PC-8801

انغمس في تاريخ الألعاب مع هذه الألعاب القديمة التي مهدت الطريق لنوع ألعاب تقمص الأدوار اليابانية. تقدم Silpheed تجربة ثلاثية الأبعاد ساحرة في وقتها، بينما تقدم Hydlide للاعبين عالم ألعاب تقمص الأدوار الغامرة. تعتبر كلتا اللعبتين بمثابة علاج للحنين لعشاق الألعاب.

مع هذه المجموعة المتنوعة من الألعاب التي يمكنك الاختيار من بينها، فمن المؤكد أنك ستجد شيئًا يثير اهتمامك. لذلك، اجمع أحبائك واحصل على وحدة التحكم واستعد لبدء مغامرات مثيرة في موسم العطلات هذا!