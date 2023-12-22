الشرطة تحقق في عملية الاقتحام والسرقة في مركز تسوق ويستليك

تحقق شرطة Westlake حاليًا في حادث وقع مؤخرًا يتعلق باقتحام وسرقة مركز تسوق محلي. وبحسب ما ورد تم القبض على شخصين بالكاميرا وهما يقتحمان جدارًا يربط بين واجهتي متجرين.

وقع الحادث في عيادة Synergy Vet الواقعة على طريق سنتر ريدج في ويستليك بولاية أوهايو. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المشتبه بهما وهما يفتحان الباب الخلفي للمكتب البيطري. بعد الدخول، شرع المشتبه بهم في اختراق الجدار الذي يفصل متجر الحيوانات الأليفة عن متجر Stanton Jewellers.

أفاد مسؤولو إنفاذ القانون أن البضائع سُرقت من Stanton Jewellers، وتمكن المشتبه بهم أيضًا من اقتحام خزنة المتجر. ويجري حاليا التحقيق في المدى الكامل للأشياء المسروقة وقيمة الأضرار الناجمة.

تم لفت انتباه السلطات إلى الحادث عندما أبلغ أحد موظفي Synergy Vet عن عملية الاقتحام في حوالي الساعة 9:50 صباحًا بالتوقيت المحلي. تقوم شرطة Westlake بمراجعة لقطات المراقبة بنشاط وتجمع أي أدلة إضافية للمساعدة في تحقيقاتها.

كما يجري العمل حاليا على تحديد هوية الشخصين المتورطين في عملية الاقتحام وإلقاء القبض عليهما. تحث إدارة شرطة ويستليك أي شخص لديه معلومات تتعلق بالحادث أو المشتبه بهم على التقدم والمساعدة في التحقيق الجاري.

ومع استمرار هذا التحقيق، تذكر السلطات أصحاب الأعمال بالبقاء يقظين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم. إن تركيب كاميرات المراقبة والإضاءة الكافية والأقفال الآمنة ليست سوى عدد قليل من التدابير التي يمكن أن تردع النشاط الإجرامي بشكل كبير.

ومن الأهمية بمكان أن يعمل المجتمع معًا والإبلاغ عن أي سلوك أو معلومات مشبوهة قد تساعد في حل هذه الحالة. تلتزم إدارة شرطة ويستليك بضمان سلامة وأمن سكانها وشركاتها وستسعى جاهدة لتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.