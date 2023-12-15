تظهر الدراسة فوائد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على الصحة العقلية

تم ربط ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بالعديد من فوائد الصحة البدنية، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنه يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الصحة العقلية. وجدت دراسة أجراها فريق من الباحثين أن الأفراد الذين مارسوا التمارين الرياضية بانتظام شهدوا تحسنا كبيرا في صحتهم العقلية.

وشملت الدراسة، التي أجريت على مدى ستة أشهر، مشاركين يمارسون تمرينات متوسطة الشدة ثلاث مرات في الأسبوع. وتضمنت التمارين الروتينية أنشطة مثل الركض وركوب الدراجات والسباحة.

في بداية الدراسة ونهايتها، تم تقييم المشاركين باستخدام مقاييس موحدة للصحة العقلية، بما في ذلك الاستبيانات التي قيمت مستويات الاكتئاب والقلق والرفاهية العامة لديهم.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين مارسوا التمارين الرياضية بانتظام شهدوا انخفاضا كبيرا في أعراض الاكتئاب والقلق. كما تحسنت صحتهم بشكل عام، حيث أبلغ المشاركون عن مستويات أعلى من السعادة والرضا عن الحياة.

وتتوافق هذه النتائج مع الأبحاث السابقة التي أظهرت باستمرار وجود صلة بين ممارسة الرياضة والصحة العقلية. تبين أن النشاط البدني المنتظم يفرز مادة الإندورفين، والتي تُعرف باسم المواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة في الدماغ. يمكن أن يساعد هذا الإندورفين في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق وتعزيز الشعور بالرفاهية.

في حين أن الآليات الدقيقة وراء العلاقة بين ممارسة الرياضة والصحة العقلية ليست مفهومة بالكامل بعد، يعتقد الباحثون أن الجمع بين النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي وتحسين احترام الذات الذي يأتي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام كلها تساهم في آثارها الإيجابية على الصحة العقلية. كون.

وفي الختام، تقدم هذه الدراسة دليلا إضافيا على فوائد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على الصحة العقلية. يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة ثلاث مرات في الأسبوع إلى تحسن كبير في أعراض الاكتئاب والقلق، فضلاً عن الصحة العامة. يمكن أن يكون دمج التمارين الرياضية في روتين الفرد طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز الصحة العقلية وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.