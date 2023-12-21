ارتفاع حالات كوفيد-19 في تكهنات وقود مياه الصرف الصحي لاستهداف الأمعاء في JN.1

أثار الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 المكتشفة في مياه الصرف الصحي تكهنات بين العلماء حول إمكانية استهداف JN.1، وهو البديل المسؤول عن الطفرة الشتوية الحالية، بشكل انتقائي السبيل المعوي للأفراد المصابين. على الرغم من ندرة الأدلة ونظرية بحتة، يعتقد بعض الخبراء أن فيروس كورونا ربما غيّر متطلباته لدخول الخلايا، مما قد يمكّنه من إصابة أنسجة معينة مثل الأمعاء بشكل أكثر كفاءة.

يحظى JN.1 بالاهتمام بسبب قدرته العالية على العدوى وقدرته على تجنب الاستجابات المناعية، مما دفع بعض الباحثين إلى القول بأنه يستحق اسمًا يونانيًا خاصًا به، يختلف عن سلفه شديد العدوى، أوميكرون. يشير عالم الفيروسات ستيوارت تورفيل من جامعة نيو ساوث ويلز إلى أن JN.1 قد انحرف بشكل كبير عن طريقة الدخول التي لوحظت في عام 2020، مما يجعله البديل الذروة في هذا المسار.

وسرعان ما أصبحت هذه السلالة الجديدة هي السلالة الأسرع نموا في العامين الماضيين، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تصنيفها على أنها سلالة مثيرة للاهتمام. وعلى الرغم من ذلك، تعتقد منظمة الصحة العالمية أن أحدث تركيبة معززة يجب أن توفر حماية كافية ضد JN.1.

أفاد باحثون من جامعة طوكيو أن متغير JN.1 ظهر من متغير BA.2.86 أو Pirola في أغسطس. أدت طفرة محددة في بيرولا إلى زيادة قابلية الانتقال والتهرب من الجهاز المناعي.

ويتسبب JN.1 في ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في نهاية العام، وهو ما يمثل ما يصل إلى 29% من السلالات المنتشرة في الولايات المتحدة. تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن ارتفاع معدلات دخول المستشفيات والضغط على نظام الرعاية الصحية يمكن أن يتفاقم إذا ظلت معدلات التطعيم منخفضة.

في العديد من البلدان، بما في ذلك النمسا وألمانيا وهولندا وسويسرا وسنغافورة، أظهرت اكتشافات متغير JN.1 في مياه الصرف الصحي زيادات هائلة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ارتفاع الدورة الدموية في المجتمعات، وليس التهابات الأمعاء الشديدة التي تؤدي إلى طرح الفيروس لفترة طويلة في البراز، يمكن أن يفسر هذه النتائج.

في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان JN.1 قد أصبح أكثر ارتباطًا بالأمعاء، فإن البيانات الإضافية من زيارات غرفة الطوارئ والمصادر الطبية الأخرى ستوفر نظرة ثاقبة حول شدة المرض الناجم عن هذا المتغير. وأظهرت الملاحظات السابقة أن فيروس كورونا يتمتع بكفاءة عالية في إصابة القناة الهضمية، خاصة منذ أن حل متغير أوميكرون محل متغير دلتا في أواخر عام 2021.

على الرغم من أن البحث الذي أجراه تورفيل وآخرون يقدم تفسيرًا معقولًا للتغيرات التي شوهدت في JN.1، إلا أنه لا يزال هناك نقص في الأدلة المباشرة. من الصعب التمييز بين التغيرات الفيروسية الكامنة وتأثير التطعيمات والالتهابات السابقة في تشكيل الاستجابة المناعية للفيروس.

وعلى الرغم من الشكوك، فمن الواضح أن JN.1 يمثل تحولًا كبيرًا في مسار الفيروس إلى الخلايا. على عكس الإصدارات السابقة التي فضلت النسخة المشقوقة من بروتين ACE-2، فإن JN.1 لديه ميل قوي نحو النسخة غير المشقوقة، مما يشير إلى تفضيل فريد للأنسجة. إن فهم الآثار المترتبة على هذا التغيير أصبح الآن أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للباحثين.

في الختام، فإن ظهور JN.1 واستهدافه المحتمل للأمعاء لدى الأفراد المصابين يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول الطبيعة المتطورة للفيروس. هناك حاجة إلى مزيد من البحث للكشف عن المدى الكامل لخصائص JN.1 وكيف يمكن أن تؤثر على مسار الوباء.