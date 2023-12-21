العلماء يحققون فيما إذا كان متغير JN.1 يستهدف المسالك المعوية

يثير متغير جديد من فيروس كوفيد-19، المعروف باسم JN.1، القلق بين العلماء حيث تشير الأدلة إلى أنه قد يستهدف بشكل انتقائي السبيل المعوي للأفراد المصابين. وفي حين أن هناك أدلة نظرية محدودة لدعم هذه النظرية، فقد لاحظ الخبراء أن فيروس كورونا قد غيّر بالفعل متطلباته لدخول الخلايا، مما قد يؤدي إلى عدوى أكثر كفاءة لأنسجة معينة مثل الأمعاء.

JN.1 حاليًا هو محور العديد من المناقشات نظرًا لقدرته العالية على العدوى وقدرته على تجنب الاستجابات المناعية. حتى أن بعض العلماء يعتقدون أنه يستحق اسمًا يونانيًا خاصًا به، لتمييزه عن سلفه شديد العدوى، أوميكرون. وفقًا لعالم الفيروسات ستيوارت تورفيل من جامعة نيو ساوث ويلز، يمثل JN.1 انحرافًا كبيرًا عما لوحظ في عام 2020 وهو المتغير السائد حاليًا.

وسرعان ما أصبح هذا البديل هو السلالة الأسرع نموا في العامين الماضيين. وقد صنفته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا كبديل مثير للاهتمام، مؤكدة على نموه السريع وقدرته على زيادة عبء فيروسات الجهاز التنفسي في نصف الكرة الشمالي. ولحسن الحظ، من المتوقع أن توفر أحدث تركيبة معززة حماية جيدة ضد JN.1.

ظهر JN.1 في أغسطس من متغير BA.2.86 أو بيرولا، وهو نتيجة طفرة رئيسية عززت قابليته للانتقال وقدرته على تجنب الاستجابات المناعية. يتزايد انتشاره بسرعة، حيث يُعزى ما يصل إلى 29% من السلالات المنتشرة في الولايات المتحدة إلى JN.1 اعتبارًا من 8 ديسمبر. وقد أدى هذا الارتفاع في الحالات إلى ارتفاع حالات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد-XNUMX، مما دفع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى إصدار تحذيرات بشأن التأثير المحتمل للسلالة على أنظمة الرعاية الصحية ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

كشف تحليل مياه الصرف الصحي عن زيادات هائلة في اكتشاف JN.1 في العديد من البلدان، بما في ذلك النمسا وألمانيا وهولندا وسويسرا وسنغافورة. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هناك زيادة موازية في حالات دخول المستشفى المرتبطة بالمتغير JN.1. في حين لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة المحيطة بخطورة المرض الناجم عن JN.1، يعتقد الخبراء أن مراقبة زيارات غرفة الطوارئ والبيانات الطبية الأخرى ستوفر المزيد من الأفكار.

ولفهم تفضيل الفيروس للأمعاء، تستكشف الأبحاث الجارية إمكانية أن يكون JN.1 أكثر ارتباطًا بالأمعاء. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن وجود المتغير في مياه الصرف الصحي قد يعكس ارتفاع الدورة الدموية في المجتمعات وليس زيادة التهابات الأمعاء. اعتبارًا من نوفمبر، لم تكن هناك تقارير عن حدوث إسهال بشكل متكرر بين مرضى كوفيد في هولندا، والتي تتتبع بيانات الأعراض منذ عام 2020.

على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان JN.1 يغير أنماط المرض بشكل كبير، فمن الواضح أن البديل قد وجد طريقًا جديدًا لإصابة الخلايا. وعلى عكس الإصدارات السابقة من الفيروس، يُظهر JN.1 تفضيلًا قويًا للنسخة غير المشقوقة من المدخل الخلوي، والمعروفة باسم بروتين سطح الخلية ACE-2. ويهدف الباحثون الآن إلى فهم كيفية ترجمة هذا التغيير إلى الأنسجة المحددة التي يسكنها JN.1.

في الختام، يدرس العلماء عن كثب متغير JN.1 لكشف خصائصه الفريدة وتأثيره المحتمل على شدة المرض. إن قدرة الفيروس على استهداف المسالك المعوية، رغم أنها لا تزال غير مؤكدة، تسلط الضوء على التطور المستمر والقدرة على التكيف لفيروس كوفيد-19. سيكون الرصد المستمر والبحث أمرًا بالغ الأهمية لتوجيه تدابير الصحة العامة وتوجيه تطوير استراتيجيات الوقاية والعلاج الفعالة.